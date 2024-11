[사진 JTBC `밀회`]

김희애, 유아인 주연의 JTBC 새 월화드라마 ‘밀회’가 방영된 후 드라마에 삽입된 피아노 곡에 대한 궁금증이 증폭되고 있다.

17일 첫 방송된 JTBC 새 월화드라마 ‘밀회’는 김희애, 유아인의 파격적인 캐스팅을 시작으로 유아인의 수려한 피아노 실력, 탄탄한 스토리 전개 등 화제가 끊이지 않고 있다.

특히 방송 후 ‘밀회’에서 김희애와 유아인이 함께 친 곡이 무엇인지에 대한 시청자들의 궁금증이 증폭되고 있다. 또 페이스북이나 포털사이트 카페를 통해 ‘밀회’ 연주곡 듣기 등의 글들이 올라오고 있는 상태다.

김희애와 유아인이 함께 친 듀엣 곡은 슈베르트의 ‘네 손을 위한 판타지아’ (Fantasy for piano, four hands in F minor, D.940)로 ‘밀회’의 메인 테마곡로 자주 등장할 예정이다.

18일 밤 9시 50분 방송될 ‘밀회’ 2회에서는 바흐와 베토벤, 스칼라티, 모차르트 등 더 다양한 클래식 곡들이 연주될 예정이다.

