모아(M.O.A), 미래의 마라토너 위한 뮤비 제작 눈길

3월 싱글앨범을 발매한 7인조 여성그룹 모아(M.O.A)가 꿈을 향해 달리는 청소년을 위한 뮤비를 제작해 눈길을 끌고 있다. 멤버 중 학창시절 육상선수였던 모아의 미바와 다인비 그리고 모델 유승옥의 아이디어로 시작된 이번 프로젝트는 3월 29일 경주에서 열리는 ‘코오롱 구간 마라톤대회’를 응원하기 위해 제작된 것. 대회의 캐치프레이즈인 ‘Run for your dream’ 을 테마로 한 이 노래는 모아가 직접 가사를 쓰고 곡을 붙였으며, 마라톤을 연상시키는 안무까지 직접 구성하는 등 열의를 보였다. ‘코오롱 구간 마라톤대회 조직위’는 이 노래가 대회의 취지와 잘 맞을 뿐 아니라 흥겨운 리듬에 쉽게 따라 부를 수 있는 만큼 이 곡을 대회 공식 응원가로 채택하고 마라톤대회 전날 진행되는 개회식에 직접 모아를 초대, 축하공연을 계획하고 있다. 모아의 리더 히카는 “ 여러 가지로 의미있는 프로젝트였다. 이제 막 가요계에 데뷔하는 MOA의 모습과 내일의 꿈을 향해 달리는 청소년들의 모습이 묘하게 닮아있다는 생각이 들어서 이번 프로젝트를 진행하게 되었다”고 말하면서 “대회의 캐치프레이즈인 ‘Run for your dream’ 처럼 우리 그룹에게도 또 마라톤에 도전하는 학생들에게도 격려의 말을 전하고 싶다”고 말했다. 한편, 모아의 ‘Run for your dream’은 유튜브 https://www.youtube.com/user/ProfeOfficial 를 통해서 만날 수 있다. <이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>