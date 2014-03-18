[인사] 기획재정부 外

◆기획재정부＜과장급 전보＞▶외신대변인 최재혁▶홍보담당관 이상윤▶규제개혁법무〃 민경설▶정보화〃 유성수▶예산총괄과장 임기근▶예산정책〃 김윤상▶예산기준〃 임형철▶기금운용계획〃 배지철▶예산관리〃 권준호▶복지예산〃 김동일▶고용환경예산〃 황순관▶교육예산〃 박춘호▶문화예산〃 장문선▶국토교통예산〃 유병서▶산업정보예산〃 류광준▶농림해양예산〃 이종화▶연구개발예산〃 전형식▶행정예산〃 조용범▶국방예산〃 정희갑▶법사예산〃 송복철▶지역예산〃 이상원▶조세특례제도〃 류양훈▶소득세제〃 김경희▶법인세제〃 고광효▶재산세제〃 김종옥▶부가가치세제〃 박홍기▶조세분석〃 박금철▶국제조세협력〃 정덕영▶관세제도〃 이상길▶산업관세〃 김형수▶다자관세협력〃 박성훈▶양자관세협력〃 강영규▶자유무역협정관세이행〃 정정훈▶재정기획〃 김언성▶인력정책〃 김진명▶사회정책〃 강기룡▶산업경제〃 성일홍▶신성장정책〃 민상기▶지역경제정책〃 김명중▶협동조합운영〃 정민오▶국채〃 김희천▶출자관리〃 박영각▶재정관리총괄〃 우병렬▶성과관리〃 이장로▶타당성심사〃 이강호▶회계결산〃 최한경▶정책총괄〃 우해영▶경영혁신〃 정향우▶외환제도〃 최지영▶지역금융〃 김범석▶국제기구〃 유수영▶거시협력〃 이헌태▶국제통화협력〃 김재환▶통상정책〃 정병식▶발행관리〃 김서중
◆미래창조과학부＜국장급 승진＞▶2014 ITU전권회의 준비기획단(파견) 이상학
◆교육부▶제주도 부교육감 김원찬
◆외교부▶감사관 이상욱▶문화외교국장 김동기▶의전기획관 이용수
◆국토교통부＜고위공무원 승진＞▶국토교통인재개발원장 손명선▶주몬트리올총영사관 겸 주ICAO대표부 김상도＜국·과장급 전보＞▶국제협력정보화기획단장 김완중▶감사담당관 주종완▶국제협력통상담당관 정우진▶토지정책과장 진현환▶교통안전복지과장 오기헌▶국제항공과장 이진철▶2015세계물포럼 조직위원회 황윤언
◆식품의약품안전처＜3급 승진＞▶부이사관 이상진＜4급 승진＞▶서기관 우영택▶기술서기관 김영생
◆조달청＜ 승진＞▶부산지방조달청장 김정운
◆중소기업청▶중견기업정책국장 김일호
◆행정중심복합도시건설청▶도시계획국장 김명운
◆한국원자력의학원▶신개념치료기술개발플랫폼구축사업단장 유국현▶감사실장 조긍연▶동남권원자력의학원 감사실장 송창현