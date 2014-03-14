[인사] 외교부 外

◆외교부＜공관장 인사＞▶로스앤젤레스총영사 김현명▶시애틀총영사 문덕호▶프랑크푸르트총영사 김영훈▶히로시마총영사 서장은
◆관세청＜국장급 전보＞▶자유무역협정집행기획관 이명구
◆서울시립대▶입학처장 박훈▶교육혁신본부장 이춘우▶입학부처장 양인준▶정경대학 부학장 이영한▶경영대학 부학장 및 경영대학원 부원장 양재환▶인문대학 부학장 및 교육대학원 부원장 문영인▶공과대학 부학장 및 과학기술대학원 부원장 이동희▶자연과학대학 부학장 이용희▶도시과학대학 부학장 및 도시과학대학원 부원장 정형섭▶예술체육대학 부학장 이윤석▶세무전문대학원 부원장 이상신▶디자인전문대학원 부원장 주대원▶국제도시과학대학원 부원장 박현▶법학전문대학원 부원장 장경원
◆한국폴리텍대학▶제주캠퍼스 지역대학장 허광▶학교법인 한국폴리텍 기획국장 강구홍
◆KBS＜계열사＞▶KBS시큐리티 사장 조하룡▶KBS미디어텍 이사 이청기
◆MBC▶특보 석원혁▶심의국장 안택호▶심의국 라디오심의부장 이은주◆기획국▶정책기획부장 방성철▶매체전략부장 이상술▶예산기획부장 송윤석▶법무저작권부장 전병덕◆관계회사국▶국장 김갑수▶부국장 겸 자회사부장 김석창▶계열사부장 이상훈◆경영지원국▶국장 한기현▶부국장 오영근▶미래방송연구실장 김지은◆시사제작국▶국장 송재우▶부국장 겸 시사제작3부장 김학영▶시사제작4부장 전연식◆교양제작국▶부국장 겸 다큐멘터리제작부장 홍상운▶교양제작부장 김새별◆콘텐츠협력국▶국장 배연규▶콘텐츠협력2부장 박상일◆라디오국▶부국장 김호경▶부국장 겸 라디오제작3부장 주승규▶라디오편성기획부장 김정관▶라디오제작1부장 유경민▶라디오제작2부장 황종현▶라디오제작4부장 김현경◆보도국▶부국장 정용준▶취재센터 사회2부장 김소영▶〃기획취재부장 도인태▶편집1센터장 오정환▶편집1센터 뉴스데스크편집부장 조문기▶〃주말뉴스부장 이동애▶편집2센터 뉴스투데이편집부장 박광운◆스포츠국▶부국장 김종현▶스포츠기획사업부장 진필원▶뉴미디어뉴스국장 조상휘▶논설위원실장 김상운◆드라마국▶드라마본부 드라마운영부장 김광민▶드라마1국장 이대영▶드라마1국 부국장 겸 드라마3부장 이창섭▶〃드라마1부장 주성우▶〃드라마2부장 김상호▶드라마2국장 최창욱▶드라마2국 기획제작부장 김진민▶〃기획개발부장 김경희▶〃드라마프로듀싱부장 홍성원◆예능국▶예능1국 부국장 권석▶〃예능1부장 서창만▶〃예능2부장 박현석▶〃예능3부장 이민호▶예능2국 부국장 사화경▶〃기획제작1부장 박현호▶〃기획제작2부장 전진수▶〃해외콘텐츠개발팀장 노창곡◆광고국▶국장 김영삼▶미디어마케팅부장 고정주◆콘텐츠사업국▶국장 민완식▶부국장 겸 방송콘텐츠부장 차재실▶해외유통사업부장 김지수▶국내유통사업부장 김성우◆기획사업국▶국장 최재혁▶부국장 겸 문화사업부장 강영은▶기획사업부장 김판영▶드라미아개발부장 염태규◆경인지사▶경인지사장 김관식▶제작사업부장 최종라▶수원총국장 겸 성남용인총국장 김주태▶인천총국장 겸 고양의정부총국장 황석호
◆한국산업안전보건공단▶기획이사 임영섭▶기술이사 강성규