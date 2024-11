덕성여대 약학대학 <약학연구소-BK21플러스 공동 국제 세미나> 개최

지난 3월 5일(수) 덕성여자대학교 약학대학 약학연구소(연구소장: 조애리교수)와 BK21플러스 사업 덕성약대 항암?항염 신약개발 인력 양성팀(사업팀장: 문애리교수)은 <약학연구소-bk21플러스 공동 국제 세미나>가 덕성여대 약학관에서 개최되었다.약학연구소-bk21플러스>

<약학연구소-bk21플러스 공동 국제 세미나>는 약학대학 학부생, 대학원생 대상의 세미나로 Joyce Bischoff(하버드의대)교수와 [주제:Infantile Hemangioma: Novel Targets and Therapies for this Common Vascular Tumor], 이유미(경북대약대)교수의 [주제: Regulation of hypoxia inducible factor-1 (HIF-1) alpha by runt-related transcription factors in angiogenesis] 강연으로 구성되었다.약학연구소-bk21플러스>

이날, 덕성여대는 홍승용 총장, 조애리 약학대학장, 문애리 교무처장과 하버드의대 Joyce Bischoff교수가 참석한 가운데 덕성여대와 하버드대 간의 학술교류 및 학생 인턴십 프로그램에 대한 간담회를 개최하여 앞으로 양 기관의 학술협력을 도모하였다.

