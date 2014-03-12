[인사] 중앙일보·JTBC 外

◆중앙일보·JTBC＜보임＞▶광주총국장 장대석▶부산총국장 황선윤
◆산업통상자원부＜과장급 파견＞▶미래창조과학부 중앙전파관리소 전파관리과장 정경회▶중소기업청 기업혁신지원과장 나성화
◆보건복지부＜과장급＞▶기초연금사업지원단장 류근혁▶연금정책국 국민연금정책과장 김현준
◆여성가족부▶법무감사담당관 최문선▶정보통계담당관 김경희
◆국토교통부＜과장급 전보＞▶서울지방국토관리청 하천국장 인기환▶대전지방국토관리청 도로시설국장 김철민▶예산국토관리사무소장 기술서기관 박희성▶부산지방국토관리청 도로시설국장 임광수▶부산지방국토관리청 하천국장 김광덕▶한강홍수통제소 하천정보센터장 이재형
◆해양수산부＜과장급＞▶국무조정실 경제규제심사3과장 노진관▶해양정책실 해양영토과장 권영상▶허베이스피리트피해지원단 보상협력팀장 김민종
◆문화재청＜과장급 전보＞▶문화재정책국 무형문화재과장 이종희▶문화재보존국 고도보존육성〃 김삼기▶국립무형유산원 기획운영〃 이길배▶국립무형유산원 전승지원〃 홍두식▶ 국립무형유산원 조사연구기록〃 연웅▶국립무형유산원 무형유산진흥〃 유재은▶국립문화재연구소 국립중원문화재연구소장 김덕문＜4급 승진＞▶대변인실 윤혜영▶문화재정책국 정책총괄과 정성조