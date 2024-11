NYT '스노폴' 아사히 '라스트 댄스'… 뉴스를 영화처럼

뉴욕타임스 등 유수의 신문사들이 양방향 멀티미디어 뉴스 실험에 한창이다. 멀티미디어로 뉴스를 소비하는, 미래의 저널리즘이다.

‘저널리즘의 미래’로 일컬어지며 2013년 퓰리처상 ‘기획보도(Feature Writing)’ 부문을 수상한 뉴욕타임스 온라인의 ‘스노폴(Snow Fall)’. 이후 ‘멀티미디어 인터랙티브 뉴스(Multi-media Interactive News)’의 대명사가 됐다. 이를 둘러싼 세계 언론계의 대결이 한창이다.

2012년 12월 뉴욕타임스의 ‘스노폴’이 공개되자 세계는 탄성을 내질렀다. 스키어 3명이 사망한 워싱턴주 캐스케이드산맥의 눈사태를 1만7000자의 글과 동영상, 66개의 모션그래픽 등으로 선보였다. 원래 14페이지 분량의 일요판 기사에 사진, 지도, 3D 그래픽, 동영상, 음성파일을 결합했다. 유려한 디자인에 한 편의 영화 같은 멀티미디어 뉴스였다. 2009년 기자, 프로듀서, 그래픽 디자이너, 데이터 개발자, 프로그래머 등 18명으로 출발한 인터랙티브 뉴스팀이 6개월간 작업한 결과였다. 이후 ‘스노폴’은 ‘멀티미디어 보도를 하다’와 동의어가 됐다. 뉴욕타임스 온라인은 읽는 게 아니라 시청한다는 말까지 나왔다. 2013년 1년간 뉴욕타임스는 ‘스노폴’ 같은 기사를 57개 올렸다. 일주일에 하나꼴이다. 블룸버그 뉴욕시장 재임기간 중 뉴욕의 변화를 3D 지도와 사진 등으로 담은 ‘Reshaping New York’, 평생 5만 회 이상 출전한 55세 경주마 기수의 이야기를 음성· 동영상·반응형 웹으로 구현한 ‘The Jockey’, ‘A Game of Shark and Minnow’ 등이다. 뉴욕타임스는 ‘비디오’ 코너에 ‘비즈니스’ ‘테크놀로지’ ‘스포츠’ 등 신문의 페이지 섹션별로 동영상보도를 내보내고 있다.

월스트리트저널은 오바마 대통령의 기자회견, 달라이 라마의 상원 개회기도(opening prayer) 등을 생중계했다. 편집국 기자들이 그날의 핫이슈를 해설하는 동영상도 하루 평균 20여 개 올라온다.

‘스노폴’에 자극받은 영국 가디언은 2013년 5월 ‘파이어스톰(Firestorm)’을 선보였다. 유럽 최초의 멀티미디어 기사이자, ‘스노폴’에 필적하는 완성도였다. 호주 태즈메이니아주에서 발생한 대형 산불에서 살아남은 한 가족의 이야기다. 재난 속 휴먼스토리의 긴장감이 영상·그래픽 등을 통해 생생하게 전달됐다. 제작기간은 약 9주. 풀페이지 화면을 아래로 한 장씩 내리면서 보는 스타일이다.

기사를 쓴 존 헨리는 “‘스노폴’은 멋지지만 1만7000단어짜리 텍스트라 끝까지 읽기가 쉽지 않다. 우리는 비디오를 더 많이 넣고 글을 줄여 균형을 찾았다”고 말했다. 그는 또 “‘파이어스톰’ 같은 규모의 기사는 1년에 두세 개밖에 할 수 없지만, 주제에 따라 영상·그래픽·텍스트 등 적절한 미디어를 동원한다는 점에서 멀티미디어로 갈 수밖에 없다. 보도 당시 ‘저널리즘의 미래’라는 트윗이 잇따랐고, 이후 가디언 사이트의 평균 체류시간이 늘어났다”고 덧붙였다. ‘NSA file Decoded’도 호평받았다.

‘스노폴’ 바람은 일본에도 상륙했다. 아직도 700만 부(아사히), 1000만 부(요미우리) 등 안정적 부수를 유지해 보수적인 일본 신문들이다. 2월 22일 디지털 아사히가 최초의 멀티미디어 뉴스인 ‘라스트 댄스’를 선보였다. 아사다 마오의 피겨 인생을 다뤘고, 소치올림픽 은퇴 경기 직후 공개했다. 10일 만에 트위터로 1만여 명, 페이스북으로 7만여 명이 기사를 퍼날랐다.

블로거 다카하시 마코토(高橋誠)는 “신문이 퇴조한다는 얘기가 있지만 과거 기사와 사진을 많이 축적했고 취재력을 갖고 있는 신문 아니면 만들 수 없는 기사”라고 호평했다.

뉴욕·런던·도쿄=이상렬, 고정애, 서승욱 특파원