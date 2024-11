[뉴스 클립] Special Knowledge <527> 니치 향수의 세계

김경진 기자

메릴린 먼로는 한 인터뷰에서 무엇을 입고 자느냐는 질문에 “샤넬 No.5”라고 답했습니다. 이후 샤넬 No.5는 먼로의 관능미를 떠올리게 하는 향수로 자리 잡았습니다. 이렇게 향기는 곧 그 사람을 규정하는 정체성이 되기도 합니다. 그래서일까요. 비싼 비용을 지불하더라도 자신만의 특별한 향기를 얻으려는 사람이 늘고 있습니다. 이런 니치(niche, 틈새) 시장을 공략하는 향수 시장도 덩달아 커지고 있습니다.

생의 특별했던 순간을 담은 ‘아닉구탈’

딸 카밀 구탈과 즐거운 한때를 보내고 있는 젊은 시절의 아닉 구탈.

프랑스 니치 향수 브랜드의 대표 주자로 꼽히는 ‘아닉구탈(Annick Goutal)’은 프랑스의 유명 여성 피아니스트이자 패션 모델이었던 아닉 구탈이 만들었다. 촉망 받는 피아니스트였던 아닉은 패션 모델에 매력을 느껴 런던에서 활동하게 된다. 아닉은 우연한 기회에 향료의 메카인 프랑스의 그라스(Grasse) 지역을 방문하면서 조향사로서의 재능을 발견한다. 작은 아틀리에에서 고급 향 원료들을 연구하던 그는 1981년 파리의 벨샤스에 첫 번째 향수 부티크를 오픈해 특별한 향기로 주목 받는다. 아닉구탈의 향기가 특별한 이유는 자신의 인생에서 특별했던 순간에 대한 섬세한 감정들을 향기로 재현해 내기 때문이다. 그는 어린 시절에 대한 기억, 사랑에 빠지게 된 순간, 경이로운 자연과 예술작품에서 받은 영감, 가족에 대한 특별한 애정 등을 향수에 담았다. 대표 향수인 프티트 쉐리(PETITE CHERIE, ‘사랑하는 작은 소녀’라는 뜻)는 아닉 구탈이 그의 딸인 카밀 구탈을 떠올리며 만든 향수다. 사랑스러운 키스를 부르는 어린 소녀의 핑크빛 뺨을 떠올리며 아닉 구탈은 배와 복숭아, 로즈 머스크와 바닐라 향을 조합해 장난기 가득하면서도 사랑스러운 향기를 만들어냈다. 99년 아닉 구탈은 20개의 향기를 남기고 53세의 나이로 세상을 떠났지만 그의 오랜 친구이자 조향사인 이사벨 도엔과 그의 딸인 카밀 구탈이 아닉 구탈의 명성을 이어가고 있다.

향기를 겹쳐입는 ‘조 말론 런던’

조 말론 런던(Jo Malone London)의 역사는 20년 전으로 거슬러 올라간다. 창립자인 조 말론은 런던에 있는 자신의 아파트에서 고객 얼굴을 마사지하는 피부 관리사였다. 그는 주방에서 고객에게 맞는 화장품을 직접 만들어 오직 두 손만을 이용한 마사지 기술을 선보였는데 당시로선 혁신적인 방식이었다. 얼마 안 있어 그는 입소문만으로 2000명 이상의 고객을 확보하게 됐다. 그는 고객에게 너트멕과 진저 배스 오일을 만들어 선물했는데, 한 고객이 파티에 쓰겠다며 100병을 주문하게 된다. 그런데 파티에 참석한 손님 100명 중 86명이 그녀에게 추가 주문을 요청한 게 브랜드의 출발이 됐다. 주문이 밀리면서 더 이상 주방에서 제품을 생산하는 것은 불가능하다고 판단한 그는 94년 남편과 함께 런던에 첫 번째 매장을 열게 된다. 조 말론 런던은 천연 재료를 바탕으로 최대한 자연에 가까운 향기들을 겹쳐 바르거나 뿌림으로써 자신만의 향기를 연출할 수 있는 것이 특징이다. 자신에게 맞는 향기를 조합하는 ‘프레이그런스 컴바이닝(Fragrance Combining)’과 주변 환경에 다양한 향기를 입히는 ‘센트 서라운드(Scent Surround)’, 자신만의 피부 타입에 맞게 화장품을 배합하는 ‘스킨케어 컴바이닝(Skincare Combining)’등이 핵심 컨셉트다. 이런 조 말론 런던의 컨셉트는 단일 제품으로 판매하던 향수 업계의 관행을 벗어나 업계의 새로운 트렌드로 자리 잡게 됐다.

세 친구의 개성이 담긴 딥티크

딥티크는 1961년 3명의 청년이 의기투합해 만든 상점 이름이다. 파리에서 디자인을 공부하던 데스몬드 녹스-리트, 크리스티안 고트로, 이브 쿠에랑은 생제르맹 거리에 소품 가게를 내기로 결심한다. 가게를 낼 당시엔 직접 디자인한 천과 인테리어 소품을 판매하는 게 주 목적이었다. 향과 관계된 일이라곤 당시 프랑스에는 잘 알려지지 않았던 영국 향수를 고객에게 소개하는 정도였다. 그러다 오픈한 지 2년 째 되던 해 딥티크는 산사나무로 만든 향초(Aubepine, 오베핀)를 선보였는데 이 향초가 히트를 치게 되자 ‘카넬(Cannelle)’ ‘더(The)’ 등을 잇따라 출시하면서 향초로 사업 품목을 변경하게 된다. 이어 68년 첫 오드 투왈렛(원액 농도 5~10%의 향수)인 로(L’eau) 개발에 성공하면서 본격적으로 향수 사업에 뛰어들었다. 세 디자이너는 각자가 지닌 개성을 바탕으로 지중해와 동남아시아 여행, 따뜻한 여름날의 그리스, 상큼한 감귤 나무 과수원, 라틴 아메리카의 맑은 아침, 전원의 여유로운 한낮 풍경, 강변 옆의 푸른 초원 등 매혹적인 자연에서 영감을 받은 독특한 향을 만들어냈다. 딥디크의 모든 라벨에는 흑백의 우아한 그림이 그려져 있는데 이들은 모두 데스몬드 녹스-리트와 이브 쿠에랑이 직접 손으로 그린 것이다.

영국 왕실이 인증한 펜할리곤스

펜할리곤스는 창립자인 윌리엄 펜할리곤(William Penhaligon)의 이름에서 따온 향수다. 영국 콘월주의 작은 땅끝 마을인 펜잰스(Penzance)에서 태어난 그는 70년 런던 피카딜리(Piccadilly)의 저민 스트리트(Jermyn Street)에 펜할리곤스를 설립하고 첫 번째 향수인 하맘 부케(Hammam Bouquet)를 선보였다. 윌리엄은 우연히 터키식 목욕탕에서 나오는 연기와 황이 함유된 아로마향을 맡고 이에 영감을 받아 하맘 부케를 만들었다. 펜할리곤스의 향수는 이렇게 일상의 우연한 장면에서 영감을 받으면서도 손으로 직접 짠 베르가못 같은 최고급 원료를 사용해 위트 있으면서도 품격 있는 향기를 만드는 것이 특징이다. 펜할리곤스는 영국 왕실의 로열 패밀리에게 많은 사랑을 받으면서 5년 이상 왕실에 제품을 납품하거나 제공한 경험이 있는 개인이나 회사에 수여하는 ‘왕실 조달 허가증(Royal Warrants of Appointment)’을 받았다. 펜할리곤스의 로고에서는 두 개의 왕실 문장을 찾아 볼 수 있는데, 에든버러 공작이 수여한 ‘The Duke of Edinburgh’와 찰스 왕세자의 ‘The Prince of Wales’다. 윌리엄 왕자가 즐겨 사용하는 세계 최초의 시트러스 계열의 향수인 ‘블렌하임 부케’와 고(故) 다이애나비가 애용한 ‘블루벨’ 등이 유명하다.

나만의 메시지를 담은 향수, 르 라보

프랑스어로 실험실이라는 뜻을 가진 ‘르 라보’의 창립자는 에두아르 로시(Edouard Roschi)와 파브리스 피노(Fabrice Penot)다. 두 사람은 2006년 2월 뉴욕 놀리타에 첫 번째 향수 가게를 열었다. 재미있는 것은 두 사람 모두 조향사가 아니라는 점이다. 마케팅 분야에 종사하던 두 사람은 우연한 계기로 유명 향수 회사의 크리에이티브팀에서 함께 일하게 됐다. 생일이 하루 차이 나는 둘은 쌍둥이처럼 삶에 대한 철학을 공유하며 파리와 그라스, 밀란과 뉴욕 등지로 ‘향기 여행’을 다니게 된다. 이 과정에서 둘은 대량 생산되는 기존의 향수 제조업을 대신할 새로운 트렌드를 만들기로 마음먹었고, 조향사들과 함께 그들만의 철학을 담은 브랜드를 탄생시켰다. 개인의 취향을 중요시하는 르 라보는 향수 업계 최초로 개인 맞춤 라벨(personalized label) 서비스를 선보이고 있다. 향수를 구입하면 즉석에서 향수 라벨에 최대 23자까지 고객이 원하는 메시지를 입력해 준다. 해외에선 실험실처럼 꾸며진 매장에서 직접 향을 제조해 주지만 한국에선 ‘화장품법’에 따라 제조가 불가능해 완제품으로 수입된다.

7대를 이어온 향수의 명가, 크리드

크리드는 1760년 제임스 헨리 크리드가 ‘하우스 오브 크리드(House of Creed)’라는 이름으로 첫 향수를 출시한 이래 260년간 7대에 걸쳐 향수 제조 비법을 이어오고 있는 브랜드다. 전통적인 향수 명가답게 영국·프랑스·스페인·오스트리아-헝가리 제국·러시아·덴마크·스웨덴 등 전 유럽 왕실의 향수로 지정됐다. 크리드는 원료 공수에서부터 향 기획과 제조, 디자인, 보존과 유통, 브랜드 관리의 전 과정을 직접 관할하는 방식으로 품질을 관리하는 것이 특징이다. 6대손인 올리비에 크리드와 35명의 팀원들이 프랑스 외곽의 숲 속에서 향수를 제조하며 이곳에서 포장까지 완료된 상태로 제품을 출하하는 등 완벽한 보안을 자랑한다. 또 올리비에 크리드만이 새로운 향을 출시할 수 있을 정도로 크리드 가문의 ‘순혈주의’를 강조하고 있다. 올리비에의 대표적인 작품에는 그린 아이리시 트위드(Green Irish Tweed)와 에롤파(Erolfa)가 있다. 올리비에의 아들인 7대손 어윈 크리드(Erwin Creed)는 아버지를 도와 전 세계를 돌아다니며 향기를 연구하고 새로운 향수 창작에 참여하고 있다.

여배우가 사랑한 향수, 아쿠아 디 파르마

아쿠아 디 파르마는 1916년 역사와 미술·음악의 전통을 지닌 이탈리아 파르마(Parma) 지역 중심부의 작은 연구실에서 출발했다. 아쿠아 디 파르마는 천연재료의 함량이 높고, 향을 만들고 용기에 담는 전 과정을 수작업으로 하는 것이 특징이다. 첫 작품인 콜로니아(Colonia)를 시작으로 당대에 볼 수 없었던 가볍고 신선한 천연향으로 트렌드를 앞서 나갔다. 이후 캐리 그랜트(Cary Grant), 에바 가드너(Eva Gardner), 오드리 헵번(Audrey Hepburn) 등 할리우드 여배우들의 애장품으로 각광 받으면서 명성을 쌓게 됐다. 2000년대 세계 최대 명품그룹 루이뷔통모에헤네시(LVMH)에 인수되면서 전 세계 럭셔리 호텔과 크루즈에 비치되고 최고급 백화점에 납품하면서 글로벌 유통망을 확보하게 됐다.

