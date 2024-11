손승연 렛잇고 커버 10위 "폭발적인 가창력 대단해~"

[사진 중앙일보 포토 DB]

가수 손승연의 ‘렛잇고(Let it go)’커버 영상이 미국 연예 매체 엔터테인먼트 위클리(Entertainment Weekly)가 발표한 ‘렛잇고(Let it go) 톱10 커버 영상’에 선정됐다.

3일 엔터테인먼트 위클리는 디즈니사의 애니메이션 ‘겨울왕국’의 수록곡이자 제86회 아카데미 시상식 주제가상을 수상한 ‘렛잇고’(Let it go)의 커버 영상 중 가장 높은 조회 수를 기록한 10개의 영상을 선정해 발표했다.

손승연이 열창한 ‘렛잇고’(Let it go) 영상은 총 270만 이상의 조회 수로 국내 가수로는 유일하게 10위권 안에 진입했다.

영상에서 그는 풍부한 빼어난 가창력을 선보이며 온라인 상에서 국내와 해외 네티즌들로부터 많은 관심을 받았다.

손승연은 다음달 컴백 예정이다.

손승연 렛잇고 커버 10위 소식을 접한 네티즌들은 “손승연 렛잇고 커버 10위, 대단하네”, “손승연 렛잇고 커버 10위, 그냥 조회 수 순위인데?”, “손승연 렛잇고 커버 10위, 보이스 코리아 때부터 대박이었어”등의 다양한 반응을 보였다.

