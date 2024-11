김진

논설위원·정치전문기자

“지옥의 가장 뜨거운 자리는 도덕적 위기의 시기에 중립을 지킨 자들에게 예약되어 있다(The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality).”

단테(1265~1321)는 이탈리아의 시인·정치인·행정가다. 그는 피렌체에서 태어났으며 유명한 서사시 ‘신곡(神曲)’을 썼다. 자신이 지옥·연옥·천국을 여행하는 스토리다. 저승을 보면서 단테는 이승의 업보(業報)를 경고한다. 악이나 잘못에 맞서는 게 얼마나 중요한지 강조한 것이다.

미국의 베스트셀러 작가 댄 브라운은 피렌체와 신곡을 엮어 소설 ‘인페르노(Inferno-지옥)’를 썼다. 브라운은 신곡에 나오는 유명한 글이라며 ‘지옥의 가장 뜨거운 자리’ 문장을 적어놓았다. 하지만 신곡엔 그런 문장이 없다. 단테의 메시지를 압축해 케네디 미국 대통령이 문장을 만들어낸 것이다. 어쨌거나 양심과 행동에 관한 한 이 문장은 묘비명 같은 것이다.

한국인에게 중요한 도덕적 위기는 무엇인가. 북한의 ‘인권 지옥’ 아닐까. 인권은 국경을 초월하는 보편적인 것이다. 그래서 북한 인권은 세계인 전체에게 심각한 문제다. 한국인에겐 더욱 그러하다. 2500만 북한인이 동포이기 때문이다.

그런데 이상하게도 한국보다 세계가 더 적극적이다. 2014년 들어 세계는 두 번 충격을 받았다. 하나는 장성택 처형이고 다른 하나는 유엔 보고서다. 유엔 북한인권조사위원회(COI)는 인권탄압 책임자들을 국제형사재판소에 세울 것을 유엔에 권고했다. 뉴욕타임스는 더 나아갔다. 사설은 아예 김정은을 지목해 정의의 심판을 받게 해야 한다고 주장했다. 이런 변화는 매우 의미가 있다. 북한 공산정권 수립 66년 만에 세계가 구체적으로 단죄의 칼을 빼어 든 것이다.

언론뿐이 아니다. 미국 지도자들은 인권탄압 범죄자들을 강하게 압박한다. 케리 국무장관은 방송에서 북한은 ‘악의 땅(an evil place)’이라고 규탄했다. 미국 지도자의 입에서 악이란 단어가 나오면 사태는 심각한 것이다. 미국이 악이라고 규정한 정권들은 대개 망했다.

1983년 3월 레이건 대통령은 소련이 주도하는 공산체제를 ‘악의 제국(the Evil Empire)’이라고 비난했다. 레이건은 소련과 대화를 했지만 최종 전략은 악의 제국을 끝장내는 것이었다. 레이건은 고르바초프에게 베를린 장벽을 허물라고 촉구했다. 결국 장벽은 무너졌고 악의 제국은 해체됐다.

악에 대한 두 번째 공격자는 조지 W 부시 대통령이었다. 2002년 1월 국정연설에서 그는 세 나라를 ‘악의 축(the Axis of Evil)’으로 꼽았다. 이란·이라크·북한이다. ‘악의 축’은 ‘악의 제국’과 제2차 세계대전의 3대 추축국(Axis Powers-독일·이탈리아·일본)에서 따온 것이다. 지금 이라크 후세인 정권은 사라졌고, 이란은 미국에 순응하고 있다. 북한의 운명만 안개 속에 있다.

북한이 만들어내는 도덕적 위기에 세계가 목소리를 높인다. 그런데 오히려 한국은 침묵한다. 유엔은 1년간이나 북한 인권을 조사했다. 미국은 북한인권법을 만들고 북한인권특사를 임명했다. 일본도 같은 법을 제정했다. 북한인권법은 인권침해를 기록하고 인권운동을 지원하자는 거다. 그런데 한국 국회는 이런 법을 아직도 만들지 않고 있다. 여야의 이견(異見)이 발목을 잡고 있다.

민주당은 법안에 북한 주민의 생활을 지원하는 내용도 담아야 한다고 주장한다. 주민을 도와야 한다는 건 옳다. 하지만 문제는 방법론이다. 지원도 종류에 따라 다르다. 영유아·임산부는 적극적으로 지원해야 하는데 이는 지금도 아무런 장애 없이 이뤄진다.

하지만 일반적인 지원은 엄격히 다뤄져야 한다. 남에서 주는 식량은 북한 주민에게 실질적 도움을 주지만 일부는 군대나 핵심계층에게 돌아간다는 게 탈북자들의 증언이다. 따라서 이런 부분은 국회가 법으로 정할 게 아니라 정부의 판단에 맡겨야 한다. 민주당은 북한인권 운동이 햇볕정책이라는 자신들의 정체성을 훼손할까 걱정하는 부분이 있을 것이다. 하지만 장성택 처형이나 유엔 보고서를 보면 이런 우려보다는 행동이 더 중요하지 않을까. 새누리당도 책임이 적잖다. 민주당과의 이견을 좁히기보다는 이를 핑계 삼아 손을 놓고 있는 건 아닌가.

보수주의 원조로 불리는 영국의 에드먼드 버크(1729~97)는 정치인의 구체적인 실천이 세상을 바꾼다고 역설했다. 그는 “악의 승리에 필요한 유일한 조건은 선한 사람들이 수수방관하는 것”이라고 했다. 국회의 ‘선한 사람들’이여, 버크와 단테가 들리지 않는가.

김진 논설위원·정치전문기자