백남준의 달, 아득한 눈길로 보라 하네

1965년 뉴욕서 ‘달은 가장 오래된 TV’를 선보이면서 백남준은 옥토끼가 떡방아 찧는 우리 옛 이야기를 떠올렸을까. 이제 그의 작품이 오늘날 예술가들에게는 상상의 보고가 됐다. [사진 백남준아트센터]

인간은 오랜 세월 달을 동경했다. 지평선·수평선은 또 어떤가. 땅과 바다가 끝나는 곳에 아득한 눈길을 주는 이들은 선 너머에 있을지도 모를 또 다른 세상을 꿈꿨다. 용인 백남준아트센터에서는 백남준(1932∼2006)의 ‘달은 가장 오래된 TV’를 모티브로 한 전시 ‘달의 변주곡’을 연다. 서울 삼청로 아트선재센터 일대에서는 ‘하늘땅바다’란 제목의 미디어아트 전시를 연다.

# 달의 변주곡

“예술은 무엇일까요. 달인가요, 아니면 달을 가리키는 손가락일까요?”

백남준의 말이다. 그의 작품 ‘달은 가장 오래된 TV’이 첫 선을 보인 것은 1965년 뉴욕에서다. 진공관 TV에 자석을 갖다 대며 달의 차고 이지러짐을 표현했다. 기술 발달에 따라 이 작품도 진화했다. 용인 백남준아트센터에 있는 2000년 버전은 보름달에서 그믐달로 이어지는 달을 담은 13대의 TV다. 백남준은 이 영상에 베토벤의 ‘월광 소나타’와 자기 목소리를 입혔다. 작품은 백남준의 뉴욕 작업실을 재현해 놓은 방 한쪽 벽에 설치돼 거장의 그림자를 길게 드리운다.

백남준아트센터는 이 작품을 중심으로 국내외 현대미술가 7인의 영상·설치로 전시를 꾸몄다. 전시장에서 만나는 첫 작품은 벨기에의 다비드 클라르바우트(45)의 컬러 애니메이션이다. ‘일터에서 돌아오다 폭우에 발이 묶인 (나이지리아 쉘사) 정유 노동자’라는 긴 제목의 이 작품은 인터넷에 떠도는 한 장의 사진에서 시작됐다. 작가는 비를 피해 다리 밑에 모인 사람들을 찍은 이 사진을 보고 3D 애니메이션을 만들었다. 사진 속 멈춰진 순간은 영상에서 길게 늘어지며 기다리는 노동자들의 면면, 물이 흥건한 길바닥에 떨어지는 빗방울, 교각에 가려진 뿌연 하늘을 소리도 없이 무한 반복해 보여준다.

이외에 100엔숍에서 구입한 조악한 공산품들로 거대한 그림자 놀이를 하는 설치를 만든 료타 구와쿠보(43)의 ‘로스트#9’, 전시장 밖 잔디밭에 ‘FIRST DAY OF THE NEW LIFE’라는 대형 파란 글씨를 만들어 두고 봄이 와 풀이 자라면 점점 사라지도록 한 안규철(59)의 설치 등 공간에 시간의 흐름을 덧입힌 작품들이 출품됐다.

백남준의 작품이 그랬듯이 전자시대에도 무한한 상상력의 근원을 달과 자연에서 찾으려는 인간의 오랜 습성은 유효하다는 메시지다. 백남준아트센터 이채영 큐레이터는 “흔히 ‘현대미술은 어렵다’ ‘보고 나서 머릿속이 더 피로해진다’고 하는 이들이 많다. 달을 보며 맘껏 상상의 나래를 펴듯, 편안한 마음으로 작품을 느긋하게 응시해 주길 바라며 전시를 기획했다”고 말했다. 6월 29일까지. 성인 4000원, 학생 2000원. 031-201-8500.

김수자의 ‘보따리-알파 비치 나이지리아’(2001)는 하늘과 바다를 뒤집어 놓은 6분 18초짜리 영상이다. [사진 아트선재센터]

# 하늘과 땅과 바다

수평선·지평선은 자연에 드믄 직선이다. 하늘·땅·바다를 잇는 이 선을 대상으로 삼은 미디어 아트 연합전이 기획됐다. 아트선재센터를 중심으로 갤러리스케이프·옵시스아트·원앤제이갤러리·이화익갤러리·갤러리인 등 북촌 일대 화랑 5곳에서 열린다. 호주 MAAP(Media Art Asia Pacific) 디렉터 킴 메이챈의 기획으로 중국 상하이(4∼7월), 호주 브리즈번(9∼11월)으로 순회한다.

네덜란드 미디어 아티스트 얀 디베츠(73)의 기울어진 ‘수평선’(1971) 시리즈는 초창기 미디어 아트가 자연을 달리 보게 만드는 예술의 오랜 기능을 시도했던 증거다. 김수자의 수평선은 위 아래가 뒤집어져 있다. 다른 대륙으로 흑인 노예를 송출하던 나이지리아 알파 비치에서 가슴이 탁 막혀버렸던 작가는 “저 수평선은 내가 본 선 중 가장 슬픈 선이었다”고 돌아봤다. 하늘과 땅과 바다는 예술의 오랜 주제다. 그만큼 오랫동안 우리와 함께 한 일상의 부분인 동시에 일상을 넘어서는 영감을 줬다. ‘빨리빨리’라는 속도전 속에서 근시안이 되어버린 현대인에게 달과 수평선이 예술이 되어 손짓한다. 천천히, 멀리 보라고. 23일까지. 무료. 02-733-8945.

권근영 기자