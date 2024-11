[사진 해당 유투브 영상 캡처]

‘베스티 유지 let it go’.

걸 그룹 베스티 멤버 유지가 부른 영화 ‘겨울왕국’ OST ‘렛잇고’(Let it go) 영상이 공개됐다.

3일 베스티 공식 유튜브에는 “애니메이션 ‘겨울왕국’ 1000만 관객 돌파 기념! 베스티의 메인 보컬 유지가 직접 부른 ‘렛잇고’(Let it go)를 공개합니다. 즐겁게 들어 주세요”라는 글과 함께 한 편의 영상이 게재됐다.

해당 영상에서 유지는 힘있는 가창력과 풍부한 감성으로 ‘렛잇고’를 열창했다.

유지는 KBS2TV ‘불후의 명곡’ 윤상 편에 출연해 윤상의 곡 ‘한걸음 더’로 차세대 보컬리스트로 기대를 받은 바 있다.

베스티 유지 let it go 영상을 본 네티즌들은 “베스티 유지 let it go, 노래 이정도로 잘했었나”,“베스티 유지 let it go, EXID 출신 아닌가?”,“베스티 유지 let it go, 베스티가 누구야”등의 다양한 반응을 보였다.

온라인 중앙일보