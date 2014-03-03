[인사] 통일부 外

◆통일부＜ 과장급 전보＞▶교류협력국 교류협력기획과장 최영준▶기획조정실 창조행정담당관 최용석▶통일교육원 교육협력과장 전은정
◆문화체육관광부 ▶체육국장 우상일 ▶해외문화홍보원 외신협력과장 권영섭
◆식품의약품안전처＜과장급 전보＞▶기획재정담당관 강백원▶식품관리총괄과장 한상배▶영양안전정책과장 권오상▶농축수산물정책과장 강대진▶축산물위생안전과장 이성도▶의약품정책과장 이동희▶의약품정보평가T/F팀장 이수정▶의료기기관리과장 김성곤▶의료기기품질과장 박정훈▶통합식품안전정보망구축추진단 통합추진팀장 김일▶유해물질저감화추진단T/F 법령제도부장 김경환▶국무조정실 파견 이임식▶식품의약품안전평가원 의약품심사부 의약품규격과장 김은정▶〃〃소화계약품과장 박인숙▶〃독성평가연구부 약리연구과장 이윤제▶부산지방식품의약품안전청 시험분석센터 수입식품분석팀장 이창희▶경인지방식품의약품안전청 시험분석센터 유해물질분석팀장 최선옥▶〃〃수입식품분석팀장 박건상▶광주지방식품의약품안전청 운영지원과장 김명호▶〃유해물질분석과장 이종권▶대전지방식품의약품안전청 의료제품실사과장 김영림＜4급 승진＞▶서기관 주선태▶기술서기관 신형수 안영진
◆공정거래위원회＜과장급＞▶심판총괄담당관 배영수▶경쟁심판담당관 최영근▶협력심판담당관 이동원▶운영지원과장 김준하▶소비자정책과장 정진욱▶소비자안전정보과장 김호태▶시장감시총괄과장 최무진▶제조업감시과장 강신민▶기업거래정책과장 박재규▶가맹거래과장 남동일▶서울사무소 총괄과장 김성삼▶〃경쟁과장 김정기▶〃건설하도급과장 유중곤▶경쟁제한규제개혁작업단장 김만환▶공정거래위원회 노상섭▶산업부(계획인사교류) 이태휘▶노동부〃 오행록▶서울사무소 소비자과장 인민호▶OECD대한민국정책센터 정희은▶공정거래위원회 장혜림▶기업집단과장 신봉삼▶약관심사과장 황원철▶서비스업감시과장 이유태▶공정거래위원회 권철현
◆금융위원회＜서기관 승진＞▶금융정책국 금융정책과 권유이