국경일을 맞아 일주일간 연휴 중인 베네수엘라의 수도 카라카스에서는 여전히 반정부 시위가 벌어지고 있다. 해변처럼 파라솔과 돗자리, 비치 체어 등이 펼쳐진 알타미라 광장에 1일(현지시간) 카니발 복장의 시위대가 거리를 점령했다. 시위대가 '이처럼 좋은 해변은 또 없다(There is not better beach like this)' 등의 문구가 적힌 팻말을 들고 있다. 한편 니콜라스 마두로 대통령 정부는 이번 연휴를 빌어 시위의 열기가 식기를 바라고 있다. [로이터=뉴스1]