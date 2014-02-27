[인사] 고용노동부 外

◆고용노동부＜과장급 전보＞▶감사담당관 이창길▶중부지방고용노동청 안양지청장 김순림▶〃안산지청장 이덕희▶〃평택지청장 송병춘▶대구지방고용노동청 대구서부지청 대구서부고용센터소장 이호주
◆공정거래위원회＜부이사관 승진＞▶기획재정담당관 윤수현▶소비자정책과장 최무진▶시장감시총괄과장 노상섭
◆연세대▶윤리경영담당관 김준호▶대학원 부원장 임윤묵▶기획실 정책부실장 엄태호▶교무처 정책부처장 겸 교육개발지원센터 부소장 김동훈▶입학처 정책부처장 한순구▶국가고시지원센터 소장 안강현▶장애학생지원센터 소장 전용관▶연구처 정책부처장 겸 산학협력단 연구정책부단장 김형준▶산학협력단 산학협력부단장 최진수▶대외협력처 부처장 이두원▶국제처 부처장 최선미▶국제교육센터 부소장 겸 국제하계대학 책임교수 소더홈존▶국제캠퍼스 총괄본부 RD&E 센터장 여종석▶대학교회 담임목사 조재국▶건강센터소장 강희철▶연세춘추 주간 설혜심▶연세애널스〃 최종건▶교육방송국〃 이준환▶체육위원장 여인성▶공학원장 고대홍▶공학원 부원장(총괄간사) 김형관▶청년문화원장 문성빈▶삼애교회 담임목사 이대성▶어린이생활지도연구원장 박경자▶미래교육원 부원장 김태연▶국가관리연구원장 문명재▶의료법윤리학연구원장 김형철▶미래융합연구원 부원장 김동호▶자연과학연구원장 김용록▶생명시스템연구원장 이상규▶청소년과학기술진흥단장 이삼현