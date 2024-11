방예담 폭풍 성장 "단발머리 소년 이렇게 변했네, 최근 모습 보니"

방예담 폭풍 성장 [사진 SBS]



‘방예담 폭풍 성장’.

단발머리 소년이 폭풍 성장해 등장했다.

‘K팝스타2’를 통해 인기를 얻은 방예담의 최근 모습이 방송됐다.

23일 SBS ‘일요일이 좋다-서바이벌 오디션 K팝스타 시즌3(K팝스타3)’에서는 참가자 이채영이 YG엔터테인먼트에서 트레이닝을 받는 모습이 그려졌다.

이채영이 YG 연습실에서 노래를 부르고 있는데, 방예담이 딸기 우유를 들고 이채영을 찾아왔다. 13살 동갑내기인 두 사람은 처음에는 딸기 우유만 마실 뿐 어색함에 이야기도 제대로 하지 못해 웃음을 자아냈다.

방송에 비친 방예담은 훌쩍 자란 모습이었다. 특히 트레이드 마크였던 단발머리를 잘라내고 쇼트커트로 변신한 것이 인상적이었다.

이채영이 다가오는 오디션에서 부를 노래는 방예담에 지난 시즌에서 불렀던 잭슨파이브의 ‘I want to you back’이다. 두 사람은 방예담이 불렀던 ‘I want to you back’ 영상을 함께 보면서 이야기를 나눴다. 이채영은 “방예담의 응원에 힘이 났다”며 즐거워 했다.

네티즌들은 “방예담 폭풍 성장, 머리 자르니깐 딴 사람 같다”, “방예담 폭풍 성장, YG에서 열심히 연습하고 있는 건가?”, “방예담 폭풍 성장, 방예담은 언제 데뷔?” 등의 반응을 보이고 있다.

온라인 중앙일보