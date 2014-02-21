[인사] 중앙일보미디어플러스 外

◆중앙일보미디어플러스＜승격＞◆부장대우▶대구총국 홍권삼▶부산총국 황선윤
◆수원시＜서기관 승진＞▶상수도사업소장 김응렬▶푸른녹지사업소장 박래헌▶환경사업소장 이준하
◆제주대▶교무처장 허철구▶학생처장 고윤희▶기획처장 양덕순▶산학협력단장 강훈▶취업전략본부장 임재윤▶국제교류본부장 강영훈▶경영사업단장 강재정▶교무부처장 최국명▶학생부처장 홍희숙▶기획부처장 김형준▶산학협력부단장 채인숙 고동우
◆세종대▶연구산학협력처장 이내성▶공과대학장 이재홍▶교육대학원장 백성욱▶인문과학대학장 곽은주
◆남부대▶대학원장 조헌치▶대학원실장 박철호▶기획조정처장 류창규▶기획조정실장 강보안▶교무처장 신동민▶교무·교직실장 임영희▶입학실장 박계영▶학생처장 구민▶학생복지실장 조운수▶취업정보실장 황민구▶대외협력처장 겸 국제교류원장 최필선▶비서실장 김영춘▶대외협력실장 김영식▶총무처장 김용등▶학술정보관장 류창규▶학술정보실장 최선은▶전산정보원장 정병수▶전산정보실장 이경록▶평생교육원장 김원진▶산학협력단장 정상원▶산학협력실장 정병호
◆뉴데일리▶경영기획실장 겸 상무 임현호
◆대한법률구조공단＜부장급 승진＞▶본부 재정운영부장 강병권▶울산지부 고객지원부장 성완석▶창원지부〃 이왕근＜부장급 전보＞▶서울서부지부 고객지원부장 장국진▶의정부지부〃 윤봉준▶대구지부〃 강인호▶전주지부〃 박춘기
◆한국조폐공사＜2급＞▶홍보협력실장 이용백
◆한국예탁결제원＜승진＞◆본부장▶전략기획 장중열◆부장▶경영전략 박문규▶IT인프라운영 유장상▶펀드사업 고창섭▶인적자원개발 윤택수▶재무회계 장세윤＜전보＞◆부장▶연구개발 김수영▶리스크관리 김연중▶부산지원 지원장 최병길▶광주지원〃 최호근▶IT전략 박진석▶IT서비스 김형주▶비즈니스지원 장치종▶청산결제 임유창▶ 권리관리 이상윤▶증권등록 김영민▶증권파이낸싱 최홍주▶증권대행 박재규▶정보운영 허항진▶글로벌서비스 노기훈▶해외사업 최경렬▶펀드결제 황창국▶총무 정승화▶KDS나눔재단 사무국장 김영돈