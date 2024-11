[팝업] 끝나지 않은 '겨울왕국' 마법 … 한국어 더빙 OST도 나와

대한민국이 엘사(‘겨울왕국’의 주인공)의 마법에 걸린 걸까. 애니메이션 영화 ‘겨울왕국’이 누적 관객수 900만 명을 돌파하며 1000만 영화에 한 발 더 다가섰다. 18일 영화진흥위원회는 ‘겨울왕국’의 관객이 903만 1757명을 기록했다고 밝혔다. 이는 역대 외화 흥행 2위다. 1위는 1300만 관객의 ‘아바타’(2009).

흥행을 견인한 OST(오리지널 사운드 트랙)의 인기도 식을 줄 모른다. 이디나 멘젤이 부른 ‘렛 잇 고’가 가온차트에서 2주 연속 1위를 기록 중이며, 앨범은 출시 두 달 만에 4만 9600장이 팔려 지난해 신드롬이었던 ‘레미제라블’ OST의 누적 판매량(4만 8900장)을 넘어섰다.

이와 더불어 한국어 더빙판 OST도 24일 출시된다. 지금껏 여러 디즈니 영화가 개봉했지만 한국어판 OST가 발매되는 것은 처음이다. 영화에서 엘사의 노래를 맡았던 뮤지컬 배우 박혜나(32)가 ‘렛 잇 고’를 ‘다 잊어’라는 제목으로 열창한다. 또 안나 역을 맡은 성우 박지윤(36)과 함께 ‘태어나서 처음으로(For The First Time In Forever)’를 부른다. ‘같이 눈사람 만들래(Do You Want To Build A Snowman)’ ‘사랑은 열린 문(Love Is An Open Door)’ 등 9곡의 번역곡이 실렸다. 여기에 가수 효린이 부른 ‘렛 잇 고’와 영어판 스탠더드 버전에 들어있던 배경음악까지 포함해 총 33곡을 수록했다.

‘겨울왕국’의 OST는 뮤지컬계의 베테랑인 로버트 로페즈·크리스틴 앤더슨 로페즈 부부가 작사·작곡했다. 로버트는 ‘애비뉴 큐’(2004) 등으로 토니상을 받았고 아내 역시 ‘곰돌이 푸’ ‘니모를 찾아서’ 등의 음악작업에 참여했다.

