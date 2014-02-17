[인사] 보건복지부 外

◆보건복지부▶사회복지정책실 복지행정지원관 임인택▶질병관리본부 국립인천검역소장 김덕중▶중앙공무원교육원 파견 강도태▶질병관리본부 만성질환관리과장 정은경
◆국토교통부＜국장급 전보＞▶도로국장 김일평▶익산지방국토관리청장 유성용▶국립외교원 파견 손명수▶중앙공무원교육원 파견 권병윤▶건축정책관 김진숙▶공공기관지방이전추진단 기획국장 이화순＜과장급 전보＞▶국무조정실 제주특별자치도지원위원회 파견 김영현▶항공기술과장 김상수▶서울지방국토관리청 관리국장 김옥희▶대전〃 관리국장 백병호▶서울지방항공청 안전운항국장 이성용▶김포항공관리사무소장 권인식▶국민대통합위원회 파견 소성환
◆해양수산부＜임용＞▶국립해양생물자원관 건립추진기획단장 신연철＜국장급 전보＞▶대변인 박승기▶인천지방해양항만청장 지희진▶국립외교원 파견 박광렬▶중앙공무원교육원 파견 김양수
◆국가보훈처▶국립대전현충원장 황원채
◆관세청＜과장급 전보＞▶관세국경감시과장 김일수
◆조달청＜과장급 전보＞▶국제물자국 외자기기과장 김현정
◆통계청＜국장급＞▶기획조정관 우범기▶통계정책국장 김회정▶경제통계국장 최성욱▶중앙공무원교육원 파견 박성동＜과장급＞▶동북지방통계청 경제조사과장 백종환
◆병무청＜국장급 전보＞▶사회복무국장 김노운▶대구경북지방병무청장 장헌서▶인천경기〃 박희관▶대전충남〃 임재하▶전북〃 김화석▶중앙공무원교육원 교육파견 황평연
◆우정사업본부▶보험위험관리팀장 손준호▶우정사업조달사무소장 최상규▶운영지원과장 김홍재▶우편신사업과장 신상열