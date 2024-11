[Editor’s letter] Let it Go!

전 세계적으로 ‘인기의 눈폭풍’을 일으키고 있는 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국’의 원작은 안데르센이 쓴 동화 『눈의 여왕』입니다. 이미 출판가에는 『눈의 여왕』다시 읽기 열풍이 불고 있죠. 흥행의 일등 공신인 주제가 ‘렛 잇 고(Let it Go)’의 열기 역시 점점 더 뜨거워지고 있고요. 이 노래가 전 세계 노래방에서 불릴 때마다 노래를 만든 로페즈 부부는 도대체 돈을 얼마나 벌 것인지 짐작조차 할 수 없습니다. 당연히 뮤지컬로도 만들어질 것이고요.

이게 바로 애니메이션의 힘입니다. 한 나라의 대중문화 상품이 다른 나라에 수용되기 쉬울 경우 문화적 할인율이 낮다고 하는데, 영화나 드라마에 비해 애니메이션의 문화적 할인율은 아주 낮지요.

하지만 한국 애니메이션계는 그냥 춥기만 한 ‘겨울왕국’입니다. 저작권 보호 같은 부문에서는 제작자들에게 불리한 점이 적지 않죠. 이와 관련해 13일 오후 국회도서관 대강당에서는 ‘애니메이션 산업 육성 및 지원에 관한 법률안’ 입법 촉구를 위한 토론회 및 기자회견이 열렸습니다. 관련 단체가 모두 모여 한국애니메이션 발전연대라는 단체를 만들고 처음으로 한목소리를 냈습니다. 애니메이션 제작 세계 3위라는 위상과 실체를 제대로 아는지 묻는 자리이기도 했죠.

뽀로로와 라바 캐릭터 인형이 거리로 나서는 모습이 별로 좋아 보이지는 않네요. 그들이 신이 나서 작품을 만들 수 있는 방법이 정말 없는 것일까요. Let it Go!!!