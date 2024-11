let it go 작곡가 부부, ‘겨울왕국’ 다른 수록곡 직접 부르며…‘깜짝’

let it go 작곡가 부부 [사진 소니픽쳐스 코리아]

‘let it go 작곡가 부부’.

화제의 애니메이션 ‘겨울왕국’의 OST를 작곡한 부부가 한국 팬들에게 감사 인사를 전했다.

12일 ‘겨울 왕국’ 배급사인 소니픽쳐스 코리아는 로버트 로페즈, 크리스틴 엔더슨 로페즈 부부의 영상을 공개했다.

영상 속에서 이들은 “한국 관객들이 ‘겨울왕국’을 많이 사랑해주셔서 정말 신난다. 우리 음악을 사랑해주셔서 감사하다”고 말했다.

이어 ‘겨울왕국’의 또 다른 수록곡인 ‘같이 눈사람 만들래? (Do You Want To Build A Snowman?)’을 직접 부르는 등 깜짝 노래실력을 선보였다.

로페즈 부부는 ‘겨울왕국’ 뿐만 아니라 뮤지컬 ‘니모를 찾아서’, ‘애비뉴Q’ 등 다수의 음악을 만들었으며 토니상·그래미상·에미상을 수상했다.

‘겨울왕국’은 현재 전국 800만 관객을 동원하며 인기몰이 중이다.

'let it go' 작곡가 부부 영상에 네티즌들은 “let it go 작곡가 부부, 대박 나셨네요”, “let it go 작곡가 부부, 두 사람이 같이 만들었구나”, “let it go 작곡가 부부, 돈 엄청 벌었겠다” 등의 반응을 보였다.

