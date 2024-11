모바일 혁신을 주제로 세미콘코리아 2014 개최

반도체 공정기술의 새로운 혁신, 최신 기술, 그리고 미래를 엿볼 수 있는 국내 최대 규모의 반도체 제조기술전시회인 세미콘코리아 2014(SEMICON Korea 2014)가 오는 2014년 2월 12일부터 14일까지 3일 동안 서울 코엑스에서 개최된다

.

27 회째를 맞이하는 세미콘코리아 2014는 ‘모바일 혁신(Mobile Innovation: Leading the Semiconductor Industry to a Smart, Connected World)’을 주제로 한 퀄컴(Qualcomm)의 로웬 첸(Roawen Chen) 박사의 기조연설로 개막한다.

이번 행사는 전 세계 반도체 장비재료산업을 선도하는 20개국 530개 업체가 역대 최대 규모인 1,737개 부스로 출전, 마이크로전자 제조공정 솔루션을 비롯한 최신 공정기술, 장비, 재료 등을 선보이며 반도체산업의 현황과 전망을 제시할 계획이다.

국내 최대 반도체 축제인 만큼 세미콘코리아 2014는 다양한 주요 행사가 마련되어 있다.

이그제큐티브 포럼(Executive Forum)에서는 ‘반도체 재료의 시대(A Decade of Materials: Advanced Materials for Next Generation Device)’를 주제로 IBM의 청 람(Chung Lam) 박사, 글로벌파운드리즈의 폴 베서(Paul R. Besser) 박사, EULV 기반개발센터(EIDEC)의 이치로 모리(Ichiro Mori) 이사 그리고 에어프로덕츠 아시아의 에드워드 쇼버(Edward C. Shober) 상무가 연사로 나서 반도체산업에서의 재료 분야에 대한 글로벌 경영진들의 비전을 제시한다.

또한 반도체 공정별 전문가가 단계별 공정 이슈와 최신 기술을 논하는 SEMI 기술심포지엄, 센서기술에 초점을 둔 시스템LSI 포럼, 테스트 포럼, 측정 및 검사(MI) 포럼, 반도체시장의 주요 화두를 다루는 마켓세미나, 반도체업계의 국제경쟁력 강화에 필수적인 국제 표준을 소개하는 SEMI 표준 프로그램, 주요 해외소자업체가 참여하는 구매상담회, 글로벌 장비공급업체와 국내 부품업체 간의 신규 비즈니스 협력을 지원하는 OEM 해외장비업체 구매상담회, 업계 리더가 한 자리에 모이는 네트워킹 행사인 프레지던트 리셉션 등을 비롯한 다채로운 행사가 마련된다.

동 기간 중 국내 유일의 LED 제조기술 전문 전시회인 LED코리아 2014가 동시 개최된다. 이틀에 걸쳐 열리는 LED 코리아 컨퍼런스는 스마트 LED 융합 애플리케이션을 주제로 산업 및 학계 전문가들의 발표가 예정되어 있다. 특히, 서울대학교의 윤의준 교수는 ‘고체조명(SSL)의 발전과 도전과제(Progress and Challenges of Solid-State Lighting)’, 루멘스의 유태경 대표이사는 ‘디스플레이 및 조명 애플리케이션에 관한 LED 기술(LED Technology toward Display/Lighting Application)’을 주제로 기조연설을 진행한다.

세미콘코리아 2014는 반도체생산기술의 흐름을 한눈에 보고 실질적인 비즈니스 창출을 위한 기회의 장으로 현재 공식홈페이지(www.semiconkorea.org)를 통해 사전등록을 진행 중에 있으며 온라인 사전등록 시 전시장 입장이 무료이다.

<이 기사는 본지 편집 방향과 다르며, 해당기관에서 제공한 보도 자료입니다.>이>