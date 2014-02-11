[인사] 국세청 外

◆국세청＜서기관 전보＞▶국세청 역외탈세담당관실 장일현▶서울지방국세청 조사1국 조사1과 강영진▶〃〃조사2과 홍장희▶〃조사2국 조사1과 장신기▶〃〃조사2과 박종태▶〃조사3국 조사1과 최지은▶〃조사4국 조사관리과 이법진▶〃국제조사관리과 전지현 강동훈▶중부지방국세청 조사4국 조사2과 최기섭▶광주지방국세청 납세자보호담당관 김광근▶〃조사1국 조사관리과장 김성후▶부산지방국세청 개인신고분석과장 김순태▶〃금정세무서 양산지서장 최명철
◆소방방재청＜소방준감 전보＞▶소방방재청 방호조사과장 신열우▶경상남도 소방본부장 이창화▶통일교육원 교육훈련 파견 김충식
◆기상청＜고위공무원 교육파견＞▶중앙공무원교육원 임병숙＜과장급 교육파견＞▶국립외교원 이미선▶통일교육원 전영신＜과장급 전보＞▶황사연구과장 임은하
◆국민권익위원회＜서기관 승진＞▶감사담당관실 김춘호▶청렴총괄과 박혁구▶재정경제심판과 이용만
◆원자력안전위원회▶통일교육원 파견 김은환
◆고려대▶대외협력처장 김상용
◆한국공항공사▶상임이사 장성호 박담용 김찬영
◆한국보건복지정보개발원▶사업이사 김철수▶정보이사 김재문▶경영기획본부장 박병환▶바우처사업〃 이연배▶보건의료정보〃 박광우 ▶고객지원〃 김대원▶정책지원연구센터장 한범수▶사회보장시스템운영본부장 박영규▶사회보장정보관리〃 김정현▶희망복지지원〃 진광현▶정보기술〃 배정민▶비서실장 엄재성▶감사실장 권상만<부장>▶기획총괄 임창빈▶소통협력 김지영▶인재개발 김영진▶운영지원 이어연▶바우처사업기획 김성훈▶사회서비스운영 이철재▶보육서비스운영 박규원▶사회서비스정보 박춘복▶보육서비스정보 정남주▶바우처급여관리 이대희▶보건의료정보화기획 박철웅▶보건의료정보운영 류주헌▶보건의료정보표준화 허상성▶미디어사업 이상희▶고객지원센터장 한상필▶정책지원연구 최현배▶사회보장기획 한상윤▶사회보장개발 박미야▶사회보장운영1 조봉오▶사회보장운영2 한승원▶급여관리기획 김상호▶적정급여관리 오동석▶사회보장정보관리 모경춘▶사회보장정보연계 정영철▶희망복지지원 양석기▶복지시설지원 신용원▶생활안전지원 최대준▶정보보호 김진성▶정보시스템기반 김유석▶정보시스템품질 이재관
◆한국언론진흥재단＜실국장급＞▶검사역 장철진▶연구센터장 김영주▶광고국장 이종경▶뉴스유통사업국장 권선준