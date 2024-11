미셸 자파 “한국은 동시대 가장 진화한 에듀케이션 테크놀로지의 나라”

세계적 미래 교육기술 전략가로 교육기술 미래도를 제작하며 주목 받고 있는 미셸 자파(Michell Zappa)가 방한했다.

교육기업 ㈜청담러닝 초청으로 방한한 미셸 자파는 지난 8일(토) 코엑스에서 열린 ‘스마트앤스토리 패컬티 컨퍼런스(Smart & Story Faculty Conference)’ 주제 강연에서 IT 발전에 따라 변화할 교육 분야의 미래 그림을 자신이 제작한 ‘미래 에듀테크 전략도(Envisioning the future of education technology)’를 통해 상세히 소개했다.

미셸 자파의 ‘에듀테크 전략도’ 즉, 교육기술 미래도는 현재의 글로벌 교육 트렌드 및 기술, 그리고 관련된 과학적 상상력과 영감을 통해 교육기술 요소를 선정하고 여기에서 파생된 각각의 소 키워드들을 정리하여 2040년까지의 교육 산업의 모습을 제시하고 있다. 이 전략도는 현재와 미래 교육 방향을 한 눈에 볼 수 있는 정보 창고로 주목 받으며 전 세계 교육 관련 산업 및 기업, 공공기관의 미래사업 지침서로 인정받고 있다.

미셸 자파가 선정한 2040년까지의 세계 대표 교육기술 요소는 ▶Gamification(게이미피케이션; 성과 포인트 등 게임 요소를 학습에 적용, 동기 유발), ▶Opening of information(공간적 제약을 뛰어 넘는 정보 공유), ▶Digitized Classrooms(디지털 기술을 활용한 교실), ▶Disintermediation(디신터미디에이션; 교사가 가르치는 일에만 집중할 수 있도록 학생 각 개개인을 인공지능으로 관리할 수 있는 환경 구현), ▶Tangible computing(체험형 학습 콘텐츠; 현실의 이미지를 3차원 가상과 접목시키는 등 주체와 표면, 공간 모두 지능화)’, ▶Virtual/Physical studio(온오프라인 통합을 통한 연속적이고 유기적인 학습 구현)’의 6가지이다.

이번에 미셸 자파 방한을 주선한 청담러닝은 콘텐츠와 기술력을 보유한 국내 대표 교육기업으로 스마트러닝 솔루션 CSLP(Chungdahm Smart Learning Platform)를 개발하여 실제 학습 현장인 자사 청담어학원에 스마트클래스 프로그램 ‘청담 3.0’을 구현했을 뿐만 아니라, 다양한 과목에 적용 가능한 학습 플랫폼이라는 CSLP의 강점과 자사 콘텐츠의 힘으로 브라질, 인도네시아 등 해외 공교육 시장의 온오프라인 스마트클래스 구축을 위해 삼성전자, SK텔레콤 등과 협력하고 있다. 또한, 시뮬레이션 영어학습인 초등 대상 영어 학습관 ‘클루빌(CLUEVILLE)’을 통해 미셸 자파가 제시하는 게이미피케이션 학습을 국내에 본격적으로 전파했다.

미셸 자파는 “청담러닝의 스마트클래스는 세계 어느 곳에서도 접하지 못한, 동시대 가장 진화된 모습의 에듀테크로 디바이스나 콘텐츠 어느 한쪽으로 치우치지 않고 기기와 학습의 융합을 최대로 이끌어 낸 점에 놀랐다” 라며, “세계에 설파해 온 에듀테크 전략도의 미래 요소들이 이렇게 빨리 실제로 구현되리라고는 생각지 못했기에 한국의 청담러닝이라는 기업과 세계를 앞서는 한국의 교육과 IT에 다시 한번 감탄했다” 라고 소감을 밝혔다.

