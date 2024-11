[비주얼 경제사] 금융 공황의 원조, 17세기 튤립 투기 광풍

장-레옹 제롬, 『튤립 바보』, 1882년. 네덜란드 하를럼의 성 바보 교회 앞 튤립 꽃밭. 이곳은 1637년 튤립 거품이 처음 꺼진 곳이다.

튤립은 독특한 역사를 가진 꽃이다. 유럽에 튤립이 도입된 것은 16세기 오스만제국 때부터다. 신성로마제국의 외교관 뷔스베크(Ogier Ghislain de Busbecq)가 1554년에 비엔나로 튤립을 보낸 게 효시였다. 네덜란드에는 1593년께 레이던대 교수인 식물학자 클루시우스(Carolus Clusius)에 의해서 튤립이 소개되었다. 1588년 스페인으로부터 독립한 네덜란드는 이후 100년 이상 중상주의의 선도국으로서 번영을 누렸다. 세계 최초의 주식회사인 연합동인도회사가 세계의 대양을 누비면서 국제무역을 주도하였고 암스테르담이 세계 금융의 중심지로서 이름을 떨쳤다. 튤립은 신흥 부국 네덜란드와 그 중심축인 상인 계층의 찬란한 번영을 상징하는 기념물로 떠올랐다.

세계화는 어떻게 진화했나 ①

품종이 개량되면서 단색보다는 둘 이상의 색깔이 줄무늬나 불꽃무늬를 이룬 품종이 특히 인기를 끌게 되었다. 사실 이런 무늬는 튤립 브레이크 바이러스라고 불리는 바이러스에 알뿌리가 감염되어 발생하는 것이었다. 이 바이러스에 걸린 튤립은 쉽게 번식하지 못하기 때문에 단기간에 공급을 늘릴 수 없었다. 당시 인기를 끌었던 품종에는 대개 ‘부왕(viceroy)’ ‘제독(admiral)’ ‘장군(general)’과 같은 호칭이 붙어 있었다. 역사상 가장 비싼 튤립으로 기록된 것은 셈페르 아우구스투스(Semper Augustus)-‘영원한 황제’라는 뜻-라는 품종이었다. 흰 바탕에 진한 빨강의 무늬가 화려했던 이 품종은 1630년대 ‘튤립광(Tulip mania)’ 시대를 이끈 명품 중의 명품이었다.

튤립의 인기가 한창일 때에 부와 권력의 상징이 된 것은 당연했다. 내로라하는 가문의 인물들이 유명 화가에게 의뢰하여 초상화를 그릴 때 튤립만큼 좋은 소품은 없었다. 바로크 미술의 대가 반 다이크(Anthony van Dyck)의 그림을 보자(그림1). 영국 찰스 1세의 총애를 받아 궁정화가로 활약한 반 다이크는 1630년대에 고급스러운 초상화 제작으로 국제적 명성을 날리고 있었다. 그의 그림에서 구드윈(Jane Goodwin) 부인은 보석이 달린 값비싼 드레스를 입고 있다. 우리의 시선이 머무는 곳은 바로 오른손에 우아하게 쥐어진 한 송이의 튤립이다. 튤립의 인기는 국경도 막지 못했다.

명품 튤립은 1637년 상반기 네덜란드에서 사상 최고가를 기록하였다. 알뿌리 하나에 숙련된 장인이 버는 연소득의 10배나 되는 가격표가 붙었다. 가격 폭등은 바이러스 탓에 인기 품종의 공급이 제한되었다는 사실도 작용했지만, 더 중요한 점은 금융시장에서 선물계약이라는 새로운 기법이 확산된 것이었다. 1636년에 세계 최초의 공식 선물시장이 개장되어 선물 계약의 거래가 활성화되었던 것이다. 그리고 여기에 옵션 계약이 더해졌다. 계약자는 튤립 가격이 떨어지면 구입을 포기하고 소액의 벌금만 내면 되도록 1637년에 새 법령이 제정됐다. 유례가 없는 투기 광풍의 배경에는 선물과 옵션이라는 새로운 파생금융상품의 등장이 있었다. 이런 거래를 사람들은 ‘바람거래(windhandel)’라고 불렀다. 튤립 자체의 이동 없이 금융거래에 의해 손만 바뀐다는 의미에서였다. 투기 열풍이 불면서 단타매매가 급증하고 가격이 폭등했다. 이렇게 형성된 거품은 언젠가는 터질 수밖에 없었다. 투매가 이어지고 파산자가 속출하자 결국 정부가 개입해 계약을 일괄 무효화하는 것으로 사태를 정리하였다.

얀 브뤼헬 2세, 『튤립광기에 대한 풍자』, 1640년께.

당시에 투기 열풍을 꼬집는 그림이 많이 제작되었다. 대표적인 작품이 얀 브뤼헬 2세(Jan Brueghel the Younger)의 원숭이 무리 그림이다(그림2). 왼편 아래의 원숭이는 손에 든 목록과 튤립 꽃들을 꼼꼼히 비교하고 있다. 그 오른편에서는 원숭이 무리가 거래를 하고 있다. 튤립을 가리키고, 악수를 하고, 돈주머니를 흔들고, 장부에 기록을 한다. 계단 위에서는 원숭이들이 성찬을 즐긴다. 그림의 중앙 오른편으로는 알뿌리의 무게를 재고 탁자 위에서 돈을 세는 모습이 보인다. 그 오른쪽은 거품 붕괴의 결과를 보여준다. 맨 앞의 원숭이는 값이 폭락한 튤립에 오줌을 누고, 뒤로는 법정에 끌려오는 원숭이와 손수건으로 눈물을 훔치는 원숭이가 보인다. 멀리 뒤에서 진행되는 장례식은 부채에 눌려 목숨을 끊은 원숭이를 위한 것이리라. 투기 광풍에 휩쓸린 몽매함이 비참한 결과를 가져온다는 교훈이 그림에서 넘쳐흐른다.

첫 그림으로 되돌아가 보자. 배경을 이루는 교회는 하를럼(Haarelem)에 있는 성 바보(St Bavo)다. 하를럼은 1637년 튤립 거품이 처음 꺼진 곳이었다. 군인들이 튤립 꽃밭을 짓밟는 이유는 튤립의 공급을 제한하여 가격이 더 떨어지는 것을 막으려고 한 상관의 명령이 있었기 때문이다. 반면에 오른편의 귀족은 자신이 소유한 튤립 화분을 반드시 지키겠다는 의지를 내보인다. 꽃의 색깔로 볼 때 아마도 값비싼 품종이었을 것이다. 프랑스의 화가 장-레옹 제롬(Jean-Léon Gérôme)이 1882년에 ‘튤립 바보’라는 제목으로 이 그림을 그린 이유는 무엇이었을까? 1882년은 파리 주식시장에서 대폭락이 발생한 해였다. 19세기에 프랑스가 겪은 최대의 폭락으로 기록될 수준의 금융공황이었다. 역사화에 정통했던 화가 제롬은 250년 전 이웃 나라에서 발생했던 사태를 상기시킴으로써 사람들에게 교훈을 일깨워주고자 했던 것이다.

반 다이크, 『제인 구드윈 부인의 초상』, 1639년.

튤립 공황의 사례는 지난 300여 년 동안 인간의 우매함을 상징하는 대표적인 역사적 사례로 인용되어 왔다. 1720년에 발생한 프랑스의 미시시피 버블(Mississippi Bubble), 영국의 남해회사 버블(South Sea Bubble)과 더불어 금융공황의 초기 사례로 지목된다. 특히 20세기 후반부터 국제적 금융위기의 발생빈도가 높아지는 환경에서 이 사례들은 학계와 언론계에서 반복적으로 인용되고 있다.

그러나 최근에는 이들에 대한 학문적 재평가 움직임도 활발하다. 새로운 연구들에 따르면 당시의 투자행위를 전적으로 비이성적 충동으로 매도할 수 없다고 한다. 거품의 존재를 알면서도 냉정을 잃지 않고 적절한 시점에 합류했다가 발 빼기를 하여 이익을 얻은 ‘합리적’ 투자자도 많았다는 것이다. 주요 투자자가 소수의 부유층이었기 때문에 거품 붕괴의 영향도 자산의 재분배에 머물렀을 뿐 국가경제에 대한 타격은 그리 크지 않았다는 주장도 있다.

그렇다면 이 거품들은 어떻게 최악의 거품이라는 오명을 갖게 되었을까? 19세기 철도와 주식시장의 과열이 반복적으로 발생하면서 일부 저술가들이 이 거품들을 과장되게 서술하여 널리 전파하였던 탓이 크다. 매케이(Charles Mackay)가 1841년에 펴낸 『특이한 대중적 착각과 군중의 광기(Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowds)』라는 책은 과장된 내용을 대중화하는 데에 결정적인 기여를 하였다. 예를 들어 이 책에는 튤립의 알뿌리를 양파로 착각하여 먹었다가 투옥되었다거나 굴뚝 청소부와 같은 저소득층까지도 투기 열풍에 빠졌다는 일화가 많이 실려 있는데, 이들은 1630년대 당시의 기록에서 전혀 확인되지 않는 내용이다. 오늘날에도 인터넷과 언론을 통해 튤립 거품은 과대 포장되어 재생산되고 있다. 과거 거품에 새 거품이 끼고 있는 것이다.



송병건 서울대 경제학과에서 학·석사 학위를 마친 뒤 영국 옥스퍼드대에서 경제사 전공으로 박사 학위를 받았다. 현재 경제사학회 이사를 맡고 있으며 『세계경제사 들어서기』(2013), 『경제사:세계화와 세계경제의 역사』(2012), 『영국 근대화의 재구성』(2008) 등 경제사 관련 다수 저서가 있다.