박현빈 렛잇고 [사진 = Mnet]



‘박현빈 let it go’.

‘렛잇고(Let it go)’ 트로트 버전은 어떨까. 박현빈이 그 답을 공개했다.

7일 Mnet ‘트로트 X’ 공식 트위터에는 “경축! 새로운 TD를 공개합니다! 샤방샤방 박현빈님을 환영해주세요~!! 트로트X 합류 기념으로 Let it go 커버 영상 대공개! 3월 21일 첫 방송 Mnet 트로트X”이라는 글과 함께 영상 하나가 게재됐다.

박현빈은 특유의 화려한 꺾기 창법과 구성진 목소리로 완벽하게 ‘렛잇고(Let it go)’ 트로트 버전을 만들어냈다.

박현빈 ‘렛잇고(let it go)’ 영상을 접한 네티즌들은 “박현빈 렛잇고(let it go), 신선하다”, “박현빈 렛잇고(let it go), 트로트도 어울리네”, “박현빈 렛잇고(let it go), 최고네”, “박현빈 렛잇고(let it go), 레리꼬 레리꼬우” 등의 재밌는 반응을 보였다.

온라인 중앙일보