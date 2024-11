김연아 Let it go [사진 유튜브 영상화면 캡처]



‘김연아 let it go’.

김연아의 ‘겨울왕국’은 어떤 모습일까.

피겨 스케이팅 김연아 선수의 경기에 영화 ‘겨울왕국’의 OST 'let it go'를 배경음악으로 삽입한 동영상이 등장했다.

최근 동영상 전문 사이트 유튜브에는 ‘김연아 let it go’라는 제목으로 영상 한 편이 올라왔다.

영상 속에는 김연아가 2009년 프리스케이팅 경기를 펼쳤던 장면이 등장한다.

이 경기 영상에 'let it go'라는 곡이 배경음악으로 등장했다. 김연아의 섬세한 동작과 감정 연기가 더욱 아름답게 그려지고 있다.

‘김연아 let it go’ 영상을 본 네티즌들은 “김연아 let it go, 엘사보다 예뻐”,“김연아 let it go, 영상이랑 노래랑 잘 맞지는 않던데”,“김연아 let it go, 누가 만든거야”등의 반응을 보였다.

