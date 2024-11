김연아 Let it go 보니 절묘한 편집 ‘대박’

김연아 Let it go [사진 유튜브 영상화면 캡처]

‘김연아 Let it go’.

김연아가 ‘Let it go’ 열풍의 또 다른 주인공이 됐다.

최근 유튜브에 애니메이션 ‘겨울왕국’ OST ‘Let it go’ 음악에 맞춰 스케이팅 연기를 펼치는 김연아 영상이 게재됐다.

해당 영상은 ‘2009~2010 트로피 에릭 봉파르’에서 선보인 김연아의 프리스케이팅 영상과 그 영상에 ‘겨울왕국’의 ‘Let it go’를 삽입해 만든 것이다.

곡의 흐름에 맞춰 절묘하게 편집된 영상은 실제로 김연아가 음악에 맞춰 연기하는 듯한 착각을 불러일으킬 정도로 잘 맞는다. 특히 눈이 내리는 듯한 영상 효과까지 더해져 ‘겨울왕국’ 주인공이자 영화 속 ‘Let it go’를 부른 엘사와 김연아의 싱크로율을 높였다.

김연아 ‘Let it go’ 영상에 네티즌들은 “실제로 김연아 Let it go에 맞춰 연기하는 모습 보고 싶다”, “김연아 Let it go, 갈라쇼 무대로 하면 정말 좋을텐데”, “피겨여왕 김연아 Let it go, 눈의 여왕 엘사 생각나네” 등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

