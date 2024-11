[사진 유튜브 영상 화면 캡처]

‘김연아 let it go’.

피겨 스케이팅 김연아 선수의 경기에 영화 ‘겨울왕국’의 OST 'let it go'를 배경음악으로 삽입한 동영상이 등장했다.

최근 동영상 전문 사이트 유튜브에는 ‘김연아 let it go’라는 제목으로 영상 한 편이 올라왔다.

영상 속에는 김연아가 2009년 프리스케이팅 경기를 펼쳤던 장면이 등장한다.

이 경기 영상에 'let it go'라는 곡이 배경음악으로 등장했고 김연아의 섬세한 동작과 감정 연기가 더욱 아름답게 그려지고 있다.

‘김연아 let it go’ 영상을 본 네티즌들은 “김연아 let it go, 소름 돋더라”,“김연아 let it go, 동작이랑 좀 더 잘 맞았으면”,“김연아 let it go, 진짜 영화 속 주인공 같다”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

김연아 let it go