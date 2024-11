김연아 Let it go, 어쩌면 이렇게 잘 맞을까 ‘놀라운 영상’

김연아 Let it go [사진 유튜브 영상화면 캡처]



김연아가 ‘Let it go’ 열풍의 또 다른 주인공이 됐다.

최근 유튜브에 애니메이션 ‘겨울왕국’ OST ‘Let it go’ 음악에 맞춰 스케이팅 연기를 펼치는 김연아 영상이 올라왔다.

해당 영상은 ‘2009~2010 트로피 에릭 봉파르’에서 선보인 김연아의 프리스케이팅 영상과 그 영상에 ‘겨울왕국’의 ‘Let it go’를 삽입해 만든 것이다.

곡의 흐름에 맞춰 절묘하게 편집된 영상은 실제로 김연아가 음악에 맞춰 연기하는 듯한 착각을 불러일으킬 정도로 잘 맞는다. 특히 눈이 내리는 듯한 영상 효과까지 더해져 ‘겨울왕국’ 주인공이자 영화 속 ‘Let it go’를 부른 엘사와 김연아의 싱크로율을 높였다.

김연아 ‘Let it go’ 영상에 네티즌들은 “실제로 김연아 Let it go에 맞춰 연기하는 듯 해”, “김연아 Let it go, 이번 대회 끝으로 은퇴 안 한 다면 다음 작품 곡으로 하면 좋을 거 같다”, “피겨여왕 김연아 Let it go, 눈의 여왕 엘사랑 비슷하다” 등의 반응을 보였다.

