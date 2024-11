‘이해리 let it go’가 눈길을 끌고 있다.

그룹 다비치의 이해리는 연일 흥행 행진을 이어가고 있는 애니메이션 ‘겨울왕국’의 주제곡 ‘let it go’를 완벽하게 소화했다.

최근 유튜브에 이해리가 부른 1분 30초 분량의 let it go 영상이 올라왔다. 영상은 지난달 29일 이해리가 ‘샤년의 작은 음악회’ 출연을 앞두고 찍은 것으로 전해졌다.

영상 속 이해리는 폭발적인 가창력으로 마치 ‘겨울왕국’ 애니메이션 속 주인공 엘사가 직접 노래하는 듯한 착각을 불러일으켰다.

이해리 let it go 영상을 본 네티즌들은 “이해리 let it go, 대박이다”, “이해리 let it go, 미친 가창력”, “이해리 let it go, 강민경에 가려진 이해리의 재발견” 등 다양한 반응을 보였다.

온라인 중앙일보