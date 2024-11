이유비 let it go, 열창…인기가요 MC 신고식

‘이유비 let it go’

[사진 SBS ‘인기가요’ 캡처]

이유비가 ‘Let it go’를 열창했다.

이유비는 2일 방송된 SBS ‘인기가요’에서 MC 신고식을 치렀다.

이유비는 디즈니 애니메이션 ‘겨울왕국’의 OST ‘렛 잇 고(Ley It Go)’를 열창해 성악을 전공한 가창력을 뽐냈다.

은색 미니 드레스를 차려입고 왕관을 쓴 차림으로 무대에 올라 자신감 있는 태도로 노래했다. 보통 여성 MC가 댄스 신고식을 치르는 것과 달리 노래하는 무대를 만들어 눈길을 끌었다.

한편‘인기가요’MC를 맡았던 걸스데이의 민아와 배우 이현우는 지난달 26일 방송을 끝으로 하차했다.

이날 방송에는 동방신기, B1A4, 레인보우 블랙, 갓세븐, 스피카, 달샤벳, 로열 파이럿츠, 에어플레인, 양지원 등이 출연했다.

이유비 let it go 열창에 네티즌들은 “이유비 let it go, 립싱크 아니였어?”,“이유비 let it go, 성악 전공이라 가창력 놀랍네”,“이유비 let it go, 라이브 기대 했는데 아쉽네”등의 반응을 보였다.

온라인 중앙일보

