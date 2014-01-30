[인사] 헌법재판소 外

◆헌법재판소＜헌법연구관 신규임용＞▶황지섭▶민선홍＜헌법연구관 승진＞▶원유민▶정한별▶김선휴
◆감사원＜전보＞▶심의실장 최기정▶심사관리관 박찬석
◆국회사무처＜부이사관 승진＞▶부산광역시(파견) 강대출▶대전광역시(파견) 김대안▶기획재정위원회 입법조사관 김상수▶국제국 국제회의과장 신문근▶경상남도(파견) 조문상▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 진필근＜부이사관 전보＞▶의사국 의안과장 허병조▶기획재정위원회 입법조사관 김남곤▶의정종합지원센터장 박태형▶사법법제과장 박철호▶의사국 의사과장 이정은▶운영지원과장 송수환▶안전행정위원회▶입법조사관 이지민▶안전행정위원회 입법조사관 박상진＜부이사관 전입＞▶국방위원회 입법조사관 김학배▶국토교통위원회 입법조사관 정영진＜부이사관 파견＞▶법제처 강대훈▶제주특별자치도 김운용＜부이사관 파견복귀＞▶예산결산특별위원회 입법조사관 곽흥식▶홍보기획관 홍보담당관 홍성현▶환경노동위원회 입법조사관 김원모＜서기관 승진＞▶기획재정위원회 입법조사관 구병성▶보건복지위원회 입법조사관 김영수▶의사국 의사과 나채식▶기획조정실 기획예산담당관실 박 철▶법제실 미래창조교육문화법제과 법제관 오명희▶운영지원과 오봉근▶환경노동위원회 입법조사관 유재원▶국회운영위원회 입법조사관 정유진▶외교통일위원회 입법조사관 정종선▶대변인실 최선웅▶의사국 의정기록1과 간찬기▶의사국 의정기록2과 김덕진▶관리국 설비과 유인산＜서기관 전보＞▶국회운영위원회 입법조사관 구현우▶기획조정실 기획예산담당관 이양성▶〃행정법무담당관 김충섭▶윤리특별위원회 입법조사관 박성철▶안전행정위원회 입법조사관 성소미▶의정연수원 교육훈련과장 이형진▶정무위원회 입법조사관 김병주▶보건복지위원회 입법조사관 허문규▶법제실 법제총괄과장 김태균▶의사국 의정기록2과장 조영기▶교육문화체육관광위원회 입법조사관 이옥순▶관리국 설비과장 송기형▶법제실 재정법제과 법제관 박지현▶〃미래창조교육문화법제과 법제관 박제성▶안전행정위원회 입법조사관 김병진▶국토교통위원회 입법조사관 정상훈▶농림축산식품해양수산위원회 입법조사관 김성훈▶산업통상자원위원회 입법조사관 남궁인철▶법제실 국토교통법제과 법제관 이상은▶경호기획관 의회경호담당관실 노형래▶〃의회방호담당관실 임동석＜서기관 전입＞▶교육문화체육관광위원회 입법조사관 정대영▶외교통일위원회 입법조사관 이세진▶국방위원회 입법조사관 김태규▶산업통상자원위원회 입법조사관 김소정▶법제실 법제총괄과 법제관 전광희▶교육문화체육관광위원회 입법조사관 전완희▶법제실 산업경제해양법제과 법제관 유재민▶미래창조과학방송통신위원회 입법조사관 권순영▶안전행정위원회 입법조사관 박주연＜서기관 파견＞▶한국법제연구원 이진구▶한국과학기술기획평가원 이제봉▶통일연구원 하서룡▶전라남도 김수옥▶전라북도 이성기▶대구광역시 이경균▶울산광역시 조대희▶소방방재청 한상운＜서기관 파견복귀＞▶법제실 국토교통법제과장 임춘환▶특별위원회 입법조사관 이상규▶환경노동위원회 입법조사관 류재근▶여성족위원회 입법조사관 박종우▶경호기획관 의회방호담당관 이강봉▶외교통일위원회 입법조사관 김화중
◆국회예산정책처＜부이사관 승진＞▶기획관리관 기획협력담당관 정경윤＜서기관 승진＞▶기획관리관 총무담당관실 관리담당 주태근▶예산분석실 산업예산분석과 예산분석관 양창석▶사업평가국 경제사업평가과 사업평가관 심지헌▶〃행정사업평가과 사업평가관 이순기▶〃공공기관평가과 사업평가관 이홍석＜서기관 전보＞▶예산분석실 법안비용추계1과 예산분석관 조승래＜서기관 전입＞▶기획관리관 총무담당관 윤광식▶예산분석실 법안비용추계1과장 김종화▶사업평가국 사회사업평가과 사업평가관 구슬이
◆국회입법조사처＜서기관 승진＞▶기획관리관실 총무담당관실 전형진▶〃기획협력담당관실 김석룡▶정치행정조사실 정치의회팀 입법조사관 임채진▶〃안전행정팀 입법조사관 이주연▶경제산업조사실 국토해양팀 입법조사관 서영재▶사회문화조사실 교육문화팀 입법조사관 임주현▶〃보건복지여성팀 입법조사관 안병갑▶〃환경노동팀 입법조사관 김복현＜서기관 전보＞▶기획관리관실 총무담당관실 손을춘＜서기관 전입＞▶경제산업조사실 국토해양팀장 이수기▶〃금융공정거래팀 입법조사관 홍정아▶〃산업자원팀 입법조사관 김상범
◆국회도서관＜부이사관 승진＞▶정보관리국 전자정보개발과장 박미향▶〃정보기술지원과장 김정미＜서기관 승진＞▶기획담당관실 한재구▶법률정보실 법률자료과 심은주▶정보봉사국 자료조직과 권용선＜부이사관 전보＞▶법률정보실 법률정보개발과장 최영수▶정보봉사국 자료조직과장 이한민▶국회기록보존소 기록정보서비스과장 우학명▶법률정보실 법률정보실운영과장 이향은▶세종연구소 국가전략연수과정 파견 박옥주▶북한대학원대학교 임은표 파견▶국내주간대학교 이진경 파견▶한국도서관협회 파견 고영진
◆농림축산식품부＜국장급 파견>▶국방대학교 임정빈＜과장급 승진＞▶통일교육원 파견 김홍철▶국립종자원 품종심사과장 김철＜과장급 파견＞▶세종연구소 이상혁
◆보건복지부▶장관실 장관정책보좌관 이정숙
◆산림청＜고위공무원 전보＞▶기획조정관 류광수▶해외자원협력관 이창재
◆새만금개발청＜과장급 전보＞▶운영지원과장 박노익▶기획조정관실 창조행정담당관 최재원▶고객지원담당관 김성남▶개발사업국 사업관리총괄과장 차동민▶산업단지조성과장 박병태▶복합도시조성과장 김호은
◆경희대▶미래정책원장 겸 대학원장 남순건
◆고려대▶미디어학부장 겸 언론대학원장 마동훈▶디자인조형학부장 정종미▶자유전공학부장 김기창
◆한국외국어대▶서울캠퍼스 부총장 최충희▶글로벌캠퍼스 부총장 이보화▶산학연계부총장 조경순▶대학원장 강효석▶정치행정언론대학원장 남궁영▶법학전문대학원장 겸 법과대학장 이훈동▶경영대학원장 권석균▶영어대학장 박우수▶서양어대학장 김상열▶국제지역대학장 홍완석▶동유럽학대학장 권혁재▶통번역대학장 김광섭▶경상대학장 최용제▶공과대학장 한현구▶글로벌캠퍼스 도서관장 이은구▶서울캠퍼스 교무처장 문명재▶글로벌캠퍼스 교무처장 이재원▶서울캠퍼스 학생복지처장 김시홍▶글로벌캠퍼스 학생복지처장 윤성우▶서울캠퍼스 행정지원처장 박영복▶기획조정처장 김성수▶국제교류(대외협력)처장 김유경▶연구산학협력단장 최영수▶정보지원처장 윤일동▶대학원교학처장 강준영▶사업지원처장 김종석▶홍보실장 이유나▶외대학보편집인겸주간 오종진▶국제사회교육원장 김철민▶외국어연수평가원장 곽중철▶교수학습개발원장 정상철
◆한양대▶도시융합개발대학원장 이주형▶사회과학대학장 최진우▶대외협력처장 정성훈▶사회봉사단장 김용수
◆서울디지털대▶부총장 김용주▶기획처장 이영수
◆KBS▶기술본부 기술관리국 기술운영부장 김민중
◆한국거래소＜부서장 신임＞▶경영지원본부 IT전략부장 오의석▶〃IT관리부장 김성일▶〃미래전략부장 송영훈▶〃정보사업부장 라성채▶〃홍보부장 노병수▶유가증권시장본부 공시부장 지천삼▶코스닥시장본부 상장유치부장 하종원▶〃코넥스시장부장 양태영▶파생상품시장본부 파생상품개발부장 김도연▶〃파생상품시장부장 류승규▶〃청산결제운영부장 서충열▶〃파생상품연구센터 연구실장 권영일▶시장감시본부 시장감시제도부장 엄세용＜부서장 전보＞▶경영지원본부 기획관리부장 김병률▶〃인사총무부장 조호현▶유가증권시장본부 채권시장부장 류인욱▶코스닥시장본부 코스닥시장부장 류제만▶〃상장심사부장 박웅갑▶〃공시부장 김용상▶파생상품시장본부 파생상품제도부장 임재준▶〃청산결제제도부장 옥진호▶〃일반상품시장부장 정석호▶시장감시본부 예방감시부장 김창호▶〃심리부장 홍순욱▶〃특별심리부장 김현철▶감사위원회 감사실장 황의천
◆재외동포재단▶전략기획실장 한광수▶경영지원부장 이훈용▶동포단체지원부장 장정환▶교육지원부장 이종미▶조사연구부장 김봉섭▶한상사업부장 김채영▶차세대사업부장 강윤모▶e-한민족사업부장 장홍종▶홍보문화사업부장 박종환▶검사역 조형재