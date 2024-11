미국 워싱턴DC를 이어 샌프란시스코에서 25일(현지시간) '생명을 위한 행진(Walk for Life)'이 열렸다. 수천명의 낙태 반대론자들이 캘리포니아 생명의 행진에 참가했다. 참가자들이 '난 낙태를 후회한다(I Regret My Abortion)', '우리는 낙태를 불법화 할 것이다.(We will ABOLISH ABORTION)' 등이 적힌 팻말과 십자가에 박힌 예수 상을 들고 걷고 있다. 한 남성은 여러 벌의 아기 옷이 걸린 빨랫줄을 들고 등장했다. [AP통신=뉴시스]