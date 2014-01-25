[인사] 국회도서관 外

◆국회도서관＜이사관＞▶정보관리국장 김광진▶법률정보실장 이규담▶중앙대학교인문과학연구소 파견 최경일＜부이사관＞▶기획관리관 노우진▶국회기록보존소장 박금순
◆한국거래소▶경영지원본부장보 정창희▶경영지원본부장보 신재룡▶코스닥시장본부장보 서종남▶코스닥시장본부장보 임승원▶파생상품시장본부장보 윤석윤▶시장감시본부장보 전철홍▶시장감시본부장보 최규준▶유가증권시장본부장보 이규연 ▶파생상품연구센터장 최욱 ▶국제사업단장 신평호
◆엔씨소프트▶부사장 우원식▶상무 김현석 김형진 심민규 심승보 육응수 이장욱
◆대구시＜3급＞▶세종연구소 배기철▶지방행정연수원 김철섭＜4급 승진＞▶과학기술정책관실 대구테크노파크 파견 서덕찬▶대중교통과장 김종근▶도시철도건설본부 관리부장 안중남▶자원순환과장 강진삼▶혁신도시지원단장 배헌식▶도로과장 이동식▶방재대책과장 박인규▶팔공산자연공원관리 사무소장 김철섭＜4급 전보＞▶기획조정실 교육협력담당관 김인연▶국방대학교 김만주▶지방행정연수원 신태균 김영기 김희천▶통일교육원 임영숙
◆KBS N▶감사 박영문▶콘텐츠본부장 전산