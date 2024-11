대우조선해양은 중앙연구원 산하 에너지시스템연구팀의 유병용(40) 박사가 세계적 인명사전인 ‘마르퀴스 후즈후 인 더 월드’(Marquis Who’s Who in the World) 2014년 판에 등재됐다고 20일 밝혔다. 서울대에서 조선해양공학 박사 학위를 취득한 후 대우조선해양에 입사한 유 박사는 가스기술연구그룹에서 액화천연가스(LNG) 처리기술에 관한 전문 연구를 수행 중이다.