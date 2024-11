서울 노량진 KG패스원 공무원학원에서 공무원시험 수험생들이 강의를 듣고 있다.

‘공무원 100만 대군(大軍) 시대’. 대한민국 공무원 정원이 올해 100만 명을 돌파한다. 날로 늘어나는 복지 수요와 ‘4대악’ 근절을 위한 치안 수요까지 늘면서 사회복지직 및 경찰 정원이 늘었기 때문이다. 공무원 시험에 ‘올인’하는 수험생에겐 반가운 소식이다. 여기에 희소식 하나 추가. 공무원 학원가에선 볼 수 없었던 새로운 방식의 학원이 등장했다. 수험생들을 합격의 길로 안내할 학교형 학원을 소개한다.

졸업을 앞둔 대학생. 고민이 한두 가지가 아니다. 취업난 때문이다. 2013년 교육부 취업통계에 따르면 4년제 대졸자의 취업률은 55.6%. 4년간 3000만원에 가까운 등록금을 내고 대학을 졸업해도 절반 가량만 취업에 성공한다는 얘기다.

대학 졸업장이 취업을 보장하는 ‘보증 수표’로 통하던 시대는 지나갔다. 어렵사리 취업에 성공한다 해도 ‘평생 직장’이 아닌 곳이 많다.



올해 9급 공채에 20만여 명 응시

안정된 신분과 정년 보장이 가능한 공무원을 꿈꾸는 대학생이 해마다 늘고 있는 이유다. 지난해 국가직 9급 공채시험에는 역대 최다 인원인 20만4698명이 시험을 치렀다. 최근엔 대학 입학과 동시에 공무원 시험을 준비하는 이들이 늘고 있다. 공무원 시험은 만 18세 이상이면 누구나 응시할 수 있다. 올해 시험부터 ‘고교 이수 과목(사회·과학·수학)’이 선택 과목으로 도입됐다. 고등학교를 졸업하자마자 공무원 시험을 준비하는 것이 수월해진 셈이다.

공무원 준비를 일찍 시작하는 이들도 늘어나는 추세다. 2013년 국가직 응시자 중 만 20세 미만 응시자는 3261명으로 전년 대비 3배 가까이 증가했다. 최종 합격자 중 만 20세 미만은 2012년 8명, 2013년 21명이 배출됐다. 앞으로 만 20세 미만 합격자 수는 계속 늘어날 전망이다.

이러한 변화는 입시업체 진학사 조사에서도 알 수 있다. 지난해 연말 졸업을 앞둔 고3회원 899명을 대상으로 설문한 결과 2014학년도 대학입시에서 원하는 대학에 불합격했을 경우 ‘재수 한다’는 응답이 38%(344명)로 가장 많았다.

‘일단 대학에 들어간 후 수능을 다시 본다’는 ‘반수’도 30%(271명)에 달했다. 이어서 ‘공무원 시험을 준비한다’는 응답이 10%로 3위를 차지했다.

조회·담임제로 효율적인 시간 관리

고등학교 졸업과 동시에 공무원 시험을 준비하는 이들이 늘면서 새로운 방식의 공무원학원도 생겼다. 학교형 시스템을 갖춘 학원이다. 공무원시험 전문학원 ‘KG패스원’(구 웅진패스원)은 학교형 종합반인 ‘패스쿨’을 강남에 만들었다.

KG패스원은 15년간 20만 명의 합격생을 배출한 공무원 시험 대표 교육기관. 그간의 노하우를 패스쿨에 녹여냈다. 사전 기획단계부터 실제 공무원 합격자 146명과 일대일 심화 인터뷰, 고교생 및 기존 노량진 본원 수강생 1100여 명을 대상으로 설문을 해 커리큘럼을 재구성했다. 이는 기존 공무원 학원가에서는 찾아볼 수 없던 새로운 방식.

수능 시험과 과목은 비슷해졌지만 공무원 시험이 가진 특성과 유형에 대한 적응기가 필요하다는 의견을 반영해 ‘공무원 how to study’ 과정을 정규과정 전에 수강토록 했다. 정규 과정은 기본및 심화 이론을 동시에 잡을 수 있도록 ‘All in One’ 형태로 압축해 진행한다.

마무리 과정은 포괄적인 문제 풀이가 아닌 실전과 같이 엄격한 시간 제한 테스트와 약점 영역을 개별적으로 집중 관리하는 형식으로 이뤄진다.

KG패스원 공무원학원 관계자는 “공무원수험준비 기간은 평균 1~2년 정도다. 효율적인 시간 관리를 위해 조회와 종례, 담임제 등을 갖춘 학교와 같은 형태로 구성해 수험기간을 단축하려 한다”고 설명했다.

KG패스원 패스쿨 설명회

KG패스원은 ‘KG패스원 패스쿨 설명회’를 23일 오후 7시 강남패스쿨(서울서초구 사임당로 175 갤럭시타워 2층)에서 연다. ‘6개월 만에 공무원 되기’라는 주제로 진행되는 이번 설명회에서는 강남패스쿨 소개와 함께 초보 수험생이 공무원 준비를 지금 시작해야 유리한 이유를 짚어준다.

설명회 전후로 전문 연구원의 1:1 수험 상담 및 합격을 위한 학습 설계를 무료로 받아볼 수 있다. 설명회 당일 패스쿨 등록 시 20% 할인을 제공한다. 자세한 내용은 홈페이지(school.passone.net)에서 확인할 수 있다.

문의 02-3486-4051

<한진 기자 jinnylamp@joongang.co.kr 사진="KG패스원" 공무원학원>한진>