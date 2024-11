터키 이스탄불에서 19일(현지시간) 테러로 목숨을 잃은 언론인 흐란트 딩크(Hrant Dink)의 7주기를 맞아 대규모 행진이 열렸다. 거리 행진의 선두자들이 '우리는 용서하지 않을 것이다(We will not Pardon)'라고 적힌 펼침막을 들고 있다. 수많은 시민들이 '우리가 모두 흐란트이자 아르메니아인이다(We are all Hrant, we are all Armenian.)'라고 적힌 팻말을 들고 행진하고 있다.

아르메니아계 터키인인 흐란트 딩크는 1차대전 당시 터키의 아르메니아인 대량 학살 관련 기사를 대중에 공개해 국가모독죄로 기소되는 등 민족주의자들의 표적이 되었다. 딩크는 2007년 1월 19일 그가 발행하는 주간지 '아고스(Agos)' 건물 앞에서 10대 괴한으로부터 총격을 받아 사망했다. [AP=뉴시스]