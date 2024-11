"군인 이웃 싫다" 씁쓸한 님비

“LH는 반성하라! 각성하라!”

17일 오전 경기 성남시 정자동 한국토지주택공사(LH) 본사 앞. 머리띠를 두른 100여 명의 시위대가 피켓을 든 팔을 위아래로 흔들며 목소리를 높였다. 피켓과 현수막에는 ‘LH 보금자리가 군부대냐?’ ‘서민들의 보금자리에 국방부 관사가 웬 말이냐?’는 구호가 적혀 있었다. 이들은 군포시 당동 2지구 LH보금자리아파트 3·4단지 입주 예정자들이다. LH가 지난해 11월 미분양으로 남아 있던 아파트 91채를 국방부 관사로 계약한 데 반발, 시위를 벌인 것이다.

분양자협의회장인 박모씨는 “고지도 없이 (국방부와) 계약했다. 군인들은 잦은 이사로 거주 여건이 불안정하고, 집값이 떨어질 수 있다”며 “계약을 해지할 수 없다면 단지 내 피트니스센터를 짓고 아파트 내외관을 업그레이드해 떨어질 집값을 보충해달라”고 요구했다. LH 측은 “국방부와의 계약은 일반분양으로 적법하게 진행된 것”이라며 “고지 의무가 없을뿐더러 분양을 시작한 지 1년여가 지났지만 300가구 넘게 미분양 상태로 남아 있었다”고 반박했다.

군 장교나 부사관 가족들이 거주할 관사용 아파트 입주를 놓고 다른 입주민들이 항의 시위까지 벌이는 현실을 바라보는 군은 착잡한 분위기다. 육군의 한 장성은 “평생 나라 지키는 일을 해왔다는 자부심이 있었지만 사회의 시선은 범죄자나 혐오시설을 보는 정도로 전락한 것 같다”고 씁쓸해했다.

군 사택용 아파트 논란은 이번이 처음이 아니다. 2011년 서울 서초동의 국군 정보사령부가 안양으로 이전하기로 하면서 군은 이 터에 아파트를 지어 일부를 현역 군인들에게 저렴한 가격으로 분양한다는 계획을 세웠다. 그러나 서초구의 반대에 부딪혔다. ‘주민들이 문화 시설로 활용되는 것을 선호한다’는 이유였다. 국방부 관계자는 “대놓고 말하지는 않았지만 ‘강남 금싸라기 땅에 어딜 군인아파트가 들어오느냐’는 뉘앙스가 느껴졌다”고 말했다.

이런 현상을 두고 ‘내 집 주변에 혐오시설을 둘 수 없다’는 님비(NIMBY : not in my backyard)란 지적이 나오고 있다. 김문조 고려대 사회학과 교수는 “군인가족이 혐오집단이 아닌데도 입주에 반대하는 건 한국적 상황의 특수형 님비”라고 설명한다. 김 교수는 “한국에서 아파트 주민은 집값 상승이나 편의시설 확보 등에 힘을 합쳐야 하는 이윤지향적 이웃”이라며 “ 군 가족은 도움이 안 된다고 보는 것 같다”고 말했다.

몇 년 전부터 ‘도시’에서 ‘시골’로 이전을 진행 중인 군 부대들도 곳곳에서 저항에 부딪히고 있다. 전북 임실군의 경우 주민들이 지난해 12월 29일부터 임실읍 육군 35사단 앞에서 장송곡·투쟁가들을 틀어놓는 확성기 시위를 벌이고 있다. 곽금주 서울대 심리학과 교수는 “이웃과 더불어 사는 공동체 의식이 실종되고 자신의 이해관계에만 집착하는 이기주의로는 사회 통합과 품격 있는 선진사회로 진입할 수 없다”고 비판했다.

