[인사] 금융위원회 外

◆금융위원회▶금융위 상임위원 정지원
◆국무총리실<국장급 전보>▶기획총괄정책관 임찬우▶일반행정정책관 정현용▶개발협력정책관 박장호▶국정과제관리관 김성환▶규제총괄정책관 이창수▶사회규제관리관 양홍석▶민관합동규제개선추진단 부단장 한상원▶공직복무관리관 이상진▶총무기획관 이종성▶농림국토해양정책관 정영주▶녹색성장지원단 부단장 정훈▶사회복지정책관 민지홍▶교육문화여성정책관 백일현▶정무기획비서관 임충연▶정무운영비서관 황기영▶조세심판원 상임심판관 심화석
◆문화체육관광부<국장급 전보>▶문화콘텐츠산업실 저작권정책관 박영국▶관광국장 김기홍▶관광국 관광레저기획관 박태영▶미디어정책국장 박민권
◆보건복지부<부이사관 승진>▶기획조정실 정보화담당관 정채용▶보건산업정책국 보건산업정책과장 신꽃시계▶보건산업정책국 보건산업진흥과장 이석규▶인구정책실 보육정책과장 김현준▶연금정책국 국민연금재정과장 이형훈<서기관 승진>▶행정사무관 김혜래▶운영지원과 정경덕▶기획조정실 기획조정담당관실 오상윤▶〃 재정운용담당관실 고태근▶〃 국제협력담당관실 남복현▶보건의료정책실 보건의료정책과 변효순▶건강정책국 건강정책과 박창규▶건강보험정책국 보험정책과 장영진▶〃 보험평가과 손성창▶〃 보험약제과 오창현▶사회복지정책실 기초의료보장과 왕형진▶장애인정책국 장애인정책과 이춘기▶인구정책실 인구정책과 김기석▶〃 아동복지정책과 서일환▶〃 노인정책과 김현주▶연금정책국 국민연금재정과 백형기▶보건의료정책실 의료기관정책과 김유석▶〃 공공의료과 김주심▶〃 공공의료과 신지명
◆국가인권위원회▶정책교육국장 심상돈▶조사국장 안석모
◆국민권익위원회▶고충처리국장 김의환▶행정심판국장 신근호
◆충남도<3급 승진>▶복지보건국장 김현규▶건설교통국장 이현우▶정책기획관 오세현<4급 승진>▶안전행정부 계획교류 류재흥
◆국립보건연구원▶보건복지부 질병관리본부 국립보건연구원장 이주실
◆공무원연금공단▶상임감사 김종만<임원 승진>▶경영본부장 윤석호▶서울지부장 오원근<본부장 전보>▶연금본부장 박성권▶사업본부장 장석홍<실장 승진>▶공무원연금연구소장 송도영▶광주지부장 오원식▶사업운영실장 김태홍▶중앙공무원교육원 박노종<부장 승진>▶서울지부 배현수 김종채▶사업운영실 이승학▶자금운용단 투자전략실장 이기학▶기획조정실 김태춘▶총무인사실 박경진▶법무실장 김석주▶서울대학교 정영호<부서장 전보>▶감사실장 이상주▶연금사업실장 이재섭▶고객지원실장 송진호▶재해보상실장 김방영▶정보지원실장 이기만▶공무원연금콜센터장 김성우▶주택사업실장 최필주▶건설사업실장 이규식▶리스크관리단장 정지도
◆한국공항공사<승진>▶홍보실장 김경화▶경영관리실장 김수봉▶공항안전실장 이승우▶부산지역본부 운영단장 지상섭▶부산지역본부 시설단장 임영희▶군산지사장 이종봉▶항로시설본부 송탄항공무선표지소장 강용범<전보>▶인사관리실장 배선웅▶마케팅실장 이재훈▶경영평가실장 남창희▶서울지역본부 운영단장 남흥섭▶대구지사장 이미애▶울산지사장 손종하▶여수지사장 홍관표▶항공기술훈련원 인재개발실장 주민식