[뮤지컬&연극] 1월 15일~2월 11일 예매가능한 공연 12선

오리지널은 뭐가 달라도 다를까요. 뮤지컬 맘마미아에 이어 저지보이스가 찾아옵니다. ‘Sherry’ ‘Can’t take my eyes off you’ 같은 한번쯤 들어봤음직한 노래를 오리지널 캐스팅으로 듣는다면 큰 감동을 받을까요, 아니면 오히려 너무 익숙해 지루할까요. 공연의 성공은 관객의 마음을 얼마나 녹이느냐에 달려 있겠죠. 초연작 프랑켄슈타인도 무대에 오릅니다. 초연작의 대표적인 무기는 신선함이겠지요. 초연의 신선함과 오리지널의 원숙함, 여러분은 어떤 선택을 하시겠습니까.

뮤지컬

① 오리지널 내한 공연 저지보이스

일시: 17일~3월 23일 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시(단, 29일 오후 7시), 토 오후 3·7시, 일 오후 2·6시, 공휴일 오후 3시

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성카드홀

출연: 그랜트 앨미럴(프랭키 밸리), 다니엘 부이(토미 드비토), 케네스 메이어(밥 고디오), 임마누엘 커스티스(닉 매시) 등

특징: ‘Sherry’ ‘Can’t take my eyes off you’ 같은 히트곡을 낸 1960년대 그룹 ‘포시즌스’ 실화를 담은 공연

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 8만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: SBS·마스트엔터테인먼트·인터파크씨어터

문의: 02-541-3184, www.bluesquare.kr

② 오리지널 내한 공연 맘마미아

일시: 3월 23일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시 30분, 일 오후 2·6시 30분

장소: 한남동 블루스퀘어 삼성전자홀

출연: 영국 맘마미아 공연팀

특징: 1999년 영국 웨스트엔드에서 탄생한 맘마미아의 오리지널 팀 무대

가격: VIP석 15만원, R석 12만원, S석 9만원, A석 7만원, B석 5만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: SBS·인터파크씨어터·신시컴퍼니

문의: 1544-1591, www.bluesquare.kr

③ 프랑켄슈타인

일시: 3월 18일~5월 11일 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시 30분, 일·공휴일 오후 2·6시 30분 장소: 흥인동 충무아트홀 대극장

출연: 유준상·류정한·이건명(빅터 프랑켄슈타인), 박은태·한지상(앙리 뒤프레) 등

특징: 충무아트홀이 개관 10주년을 맞이해 자체 제작한 초연작. ‘삼총사’와 ‘잭더리퍼’를 맡았던 왕용범 연출.

가격:VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장연령: 중학생 이상

주최: 충무아트홀·SBS·kt media hub·인터파크INT·쇼텍라인

문의: 1666-8662, www.cmah.or.kr

④ 맨 오브 라 만차

일시: 2월 9일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시 30분 일·공휴일 오후 2·6시 30분

장소: 흥인동 충무아트홀 대극장

출연: 정성화·조승우(세르반테스·돈키호테), 김선영·이영미(알돈자) 등

특징: 흥행보증수표인 정성화·조승우 참여

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장연령: 중학생 이상

주최: 충무아트홀

문의: 1588-5212, www.openreview.co.kr

⑤ 카르멘

일시: 2월 23일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시 30분, 일·공휴일 오후 2·6시 30분

장소: 역삼동 LG아트센터

출연: 바다·차지연(카르멘), 류정한·신성록(호세), 임혜영·이정화(카타리나), 최수형·에녹(가르시아) 등

특징: 체코 원작을 국내 정서에 맞게 각색

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 오넬컴퍼니·뮤지컬해븐

문의: 02-2005-0114 www.musicalcarmen.co.kr

⑥ 위키드

일시: 26일까지 화~금 오후 8시, 토·일·공휴일 오후 2·7시

장소: 잠실동 샤롯데씨어터

출연: 옥주현·박혜나(엘파바), 정선아·김보경(글린다), 이지훈·조상웅(피에로), 남경주·이상준(오즈의마법사) 등

특징: 지난해 오리지널팀 공연에서 관객 24만5000여 명을 동원한 화제작

가격: VIP석 14만원, R석 11만원, S석 9만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 클립서비스

문의: 1577-3363 www.wickedthemusical.co.kr

⑦ 디셈버-끝나지 않은 노래

일시: 29일까지 월·화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 3·7시 30분, 일·공휴일 오후 2·6시 30분

장소: 세종로 세종문화회관 대극장

출연: 지욱(박건형·김준수), 이연(오소연·김예원), 여일(김슬기·조연진), 훈(박호산·이창용·이충주) 등

특징: 고(故) 김광석의 노래가 이어지는 주크박스 뮤지컬. 장진 연출.

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 8만원, A석 6만원, B석 5만원(공연 업체 측이 정한 Regular day 기준 가격, Peak day에는 VIP·R석은 1만원 추가)

입장연령: 초등학생 이상

주최: 세종문화회관·NEW

문의: 1544-1555, ticket.interpark.com

⑧ 고스트

일시: 2월 28일까지 1월 공연 화·목·금 오후 8시, 수 오후 3·8시, 토 오후 3·7시 30분, 일 오후 2·6시 30분, 2월 공연 화~금 8시, 토 3·7시 30분, 일·공휴일 오후 2·6시 30분 (단, 30일 목 6시 30분, 31일 금 2·6시 30분, 2월 1일 토 2·6시 30분, 2월 2일 일 2시)

장소: 신도림동 디큐브아트센터

출연: 주원·김준현·김우형(샘 위트), 아이비·박지연(몰리 젠슨), 최정원·정영주(오다메 브라운), 이창희·이경수(칼 브루너) 등

특징: 페트릭 스웨이즈와 데미 무어가 출연한 영화 ‘사랑과 영혼’이 원작

가격: VIP석 13만원, R석 11만원, S석 9만원, A석 6만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 신시컴퍼니

문의: 02-577-1987, ticket.interpark.com

⑨ 삼총사

일시: 2월 2일까지 화·목 오후 8시, 수·금·토 오후 4·8시, 일·공휴일 오후 3·7시

장소: 성남시 분당구 야탑동 성남아트센터 오페라하우스

출연: 신성우·유준상·이건명(아토스), 엄기준·성민·Jun.K·키·박형식(달타냥), 김민종·민영기·손준호(아라미스), 김법래·조순창·황이건(포르토스) 등

특징: 박형식·성민·예은·다나 등 아이돌 가수 대거 참여. 일본 관객을 위한 자막 서비스 제공.

가격: VIP석 12만원, R석 10만원, S석 8만원, A석 6만원, B석 4만원, OP석 10만원(주말엔 모든 좌석 1만원 추가)

입장연령: 초등학생 이상

주최: 엠뮤지컬아트·CJ E&M

문의: 02-764-7857~9, www.musicalthreemusketeers.com

⑩ 영웅

일시: 2월 16일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시, 일 오후 2·6시

장소: 서초동 예술의전당 오페라극장

출연: 안중근(JK김동욱·강태을·김승대), 이토 히로부미(김도형·이희정), 설희(오진영·이해정), 링링(이수빈·이하나) 등

특징: 의사 안중근 일대기를 다룬 국내 창작 뮤지컬.

가격: 영웅석(1·2층) 7만원, 동지석(3층) 5만원, 독립군석(4층) 3만원, 휠체어 1층석 7만원, 휠체어 3층석 3만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 예술의전당·에이콤인터내셔날

문의: 1566-1823, ticket.interpark.com

연극

⑪ 벽속의 요정

일시: 2월 4~16일 화~금 오후 7시 30분(단, 2월 11일 화 오전 11시), 토·일 오후 3시

장소: 명동1가 명동예술극장

출연: 김성녀

특징: 1인 32역 모노 드라마. ‘서울말뚝이’ ‘오장군의 발톱’ 등을 맡았던 손진책 연출.

가격: R석 5만원, S석 3만5000원, A석 2만원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 명동예술극장

문의: 1644-2003, www.mdtheater.or.kr

⑫ 레드

일시: 26일까지 화~금 오후 8시, 토 오후 3·7시, 일·공휴일 오후 3시

장소: 서초동 예술의전당 자유소극장

출연: 강신일(마크 로스코), 강필석·한지상(켄)

특징: 미국 화가 마크 로스코를 소재로 한 2인극. 2010년 64회 토니상에서 최우수 작품상, 연출상 등 6개 부문 수상. 2011년 한국 초연 이후 두번째 공연.

가격: 일반석·휠체어석 5만원, 2·3층 자유석 3만5000원

입장연령: 초등학생 이상

주최: 예술의전당·신시컴퍼니

문의: 02-580-1300, www.sac.or.kr

정리=조한대 기자