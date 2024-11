미국 미시간 주 디트로이트 코보센터에서 13일(이하 현지시간) '2014 북미 국제 오토 쇼(North American International Auto Show)'가 열릴 예정이다. 개막을 하루 앞둔 12일 언론 사전공개 행사가 열린 코보센터 앞에서 시위대가 구호를 외치고 있다. 시위에 참가한 사람들이 '디트로이트를 다시 일하게 하라(Put Detroit Back to Work)', '연금 받을 권리를 지켜라(Defend a Right to a Pension)' 등이 적힌 팻말을 들고 있다.

같은 날 스페인 마드리드에서는 지난 해 국영방송사 '텔레마드리드(Telemadrid)'에서 해고 당한 사람들이 집회를 열었다. 실직을 한 시위자가 가면을 쓰고 '텔레마드리드' 측에 재고용을 요구하고 있다.

국제적인 경기 침체로 인해 스페인의 실업률은 현재 25%를 넘어섰고, 미국 디트로이트 시의 실업률은 미국 평균의 두 배를 웃돌고 있다. [AP=뉴시스, 로이터=뉴스1]