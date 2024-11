영화

가장 따뜻한 색, 블루

감독: 압델라티프 케시시

배우: 레아 세이두, 아델 에그자르코풀로스

등급: 청소년관람불가

평범한 문학소녀 아델은 어느 날 매력적인 남학생에게서 데이트 신청을 받는다. 그러나 다정한 그에게서 별다른 감정을 느끼지 못한 아델은 제 자신이 이상하게만 여겨진다. 어느 날 건널목에서 마주친 파란 머리의 소녀 엠마에게 강렬한 끌림을 느낀다.

겨울 왕국

감독: 크리스 벅, 제니퍼 리

배우: 박지윤, 소연, 크리스틴 벨

등급: 전체관람가

모두가 부러워할 만큼 돈독하게 지내던 자매 엘사와 안나. 하지만 언니 엘사에게는 동생 안나에게 말 못할 비밀이 있다. 모든 것을 얼려버리는 신비로운 힘을 가지고 있다는 사실이다. 엘사는 통제할 수 없는 자신의 힘이 두려워져 왕국을 떠나고, 왕국은 얼어붙는다.



전시

All the Way from Korea

기간: 1월 2일~ 2월 23일

장소: 서울 청담동 오페라갤러리

문의: 02-3446-0070

한국 특유의 정서를 가지고 국제 무대에서 활발하게 활동하고 있는 손봉채·이이남·한호·박지은·장승효 등 한국 작가 5인의 전시. 오페라 갤러리 코리아가 개관 이후 처음으로 준비한 한국 작가전이다. 세계 11개 도시 네트워크를 통해 한국 미술의 세계화를 선도하려는 시도다.

그래픽 노블

기간: 1월 7일~ 2월 20일

장소: 서울 청담동 아라리오 갤러리

문의: 02-541-5701

만화와 순수 미술을 넘나드는 작품 세계를 보여주는 한국·중국·일본 작가 3인전. 이동기·쑨쉰·코이치 에노모토의 작품 30여 점을 선보인다. 각국을 대표하는 작가들의 개성적인 작품세계를 통해 만화라는 하위 문화가 예술에 영향을 미치는 독특한 방식을 돌아보게 한다.



클래식

경기필 2014 프리뷰 콘서트

일시: 1월 18일 오후 7시

장소: 경기도문화의전당 행복한대극장

문의: 031-230-3244

첫 여성 예술단장으로 화제를 모은 성시연(사진) 지휘자와 음악 애호가의 상견례 자리를 겸한 콘서트. 경기필하모닉이 2014년 기획한 전체 공연의 방향과 정체성을 제시한다. 뒤카의 ‘마법사의 제자’, 라벨의 ‘어미거위 모음곡’, 모차르트 교향곡 제36번 등을 들려준다.

신영옥 초청 2014 희망콘서트

일시: 1월 22일 오후 8시

장소: 강동아트센터 대극장 한강

문의: 02-440-0500

리릭 콜로라투라 소프라노 신영옥(사진)씨가 새해 음악팬에게 곱고 청아한 목소리로 인사한다. 푸치니의 ‘공주는 잠 못 이루고’, 헨델의 ‘울게 하소서’ 등 오페라 아리아와 가곡 ‘청산에 살리라’ 등을 부른다. 바리톤 우주호, 테너 류정필, 모스틀리 필하모닉 오케스트라 출연.



공연

디즈니 온 아이스

‘트레져 트로브 : 가족의 보물’

기간: 1월 22일 ~ 2월 2일

장소: 올림픽공원 내 SK올림픽핸드볼경기장

문의: 1544-3529

디즈니 최초의 장편 애니메이션 ‘백설공주’를 비롯해 ‘인어공주’ ‘라이온 킹’부터 최신작 ‘라푼젤’ ‘개구리 왕자와 공주’에 이르기까지. 디즈니 애니메이션 주요 장면들이 얼음 위 액션으로 되살아난 가족 아이스 쇼.

연극 바람직한 청소년

기간: 1월 15~20일

장소: 대학로 아트센터K 세모극장

문의: 02-749-9037

신인 공연 창작자 지원 프로그램 2013 CJ크리에이티브마인즈 선정 작품. 연극 부문에서 32:1의 경쟁률을 뚫고 선정돼 최고의 연출·극작가인 조광화·배삼식 예술감독의 멘토링 지원을 받으며 작품 개발을 진행했다. 현대 사회 ‘문제적 청소년’들의 성장통을 담았다.