죽기 전에 먹어야 할 음식 25가지, 이중 몇 가지나 먹었나 보니…

[사진 허핑턴포스트 사이트 화면 캡처]



죽기 전에 꼭 먹어봐야 하는 음식이 있다. 이중 몇 가지나 맛봤는지 확인해 보라.

8일(한국시간) 미국 인터넷매체인 허핑턴포스트는 ‘당신이 죽기 전에 먹어야 할 음식 25가지(25 Foods You Have To Eat Before You Die)’를 선정해 발표했다.

허핑턴포스트가 공개한 25가지 음식 중에 돌솥비빔밥과 군밤도 포함돼 눈길을 끈다. 또 르뱅 베이커리(Levain Bakery)의 초콜릿 칩 쿠키처럼 구체적인 음식도 있지만, ‘직접 만든 마요네즈를 뿌린 프렌치프라이’처럼 집에서 만들어 먹을 수 있는 음식들도 있다.

죽기전에 먹어야 할 음식을 접한 네티즌들은은 “죽기전에 먹어야 할 음식, 돌솥비빔밥 불고기보다 유명하네”, “죽기전에 먹어야 할 음식, 나는 이중 몇가지나 먹었을까”, “죽기전에 먹어야 할 음식, 군밤은 좀 의외다”등의 반응을 보였다.

아래는 죽기전에 먹어야 할 음식 25가지 목록이다.

1. 르뱅 베이커리(Levain Bakery) 초코칩 쿠키

2. 스위트브레드(Sweetbread: 송아지나 양, 돼지의 췌장이나 흉선으로 미식가들이 자주 찾는 식재료 가운데 하나)

3. 직접 오븐에 구운 치킨

4. 로브스터 롤

5. 진짜 일본식 라멘

6. 카페 뒤 몽드(Cafe Du Monde)의 베니에(Beignet: 설탕이 뿌려진 프랑스식 도넛)

7. 라클렛(Raclett: 삶은 감자에 치즈를 얹은 스위스식 요리)

8. 직접 만든 마요네즈를 끼얹은 감자튀김

9. 피멘토 치즈

10. 군밤

11. 세비체(Ceviche: 해산물과 다진 채소, 레몬즙을 넣은 페루 요리)

12. 레스토랑에서 먹는 아침식사

13. 돌솥비빔밥

14. 죠스(Joe's)의 스톤크랩(Stone Crabs: 바위게에 머스터드 소스를 넣은 요리)

15. 밭에서 방금 딴 신선한 딸기

16. 라르도(Lardo: 돼지 등지방으로 만든 이탈리아식 베이컨)

17. 진짜 메이플시럽을 끼얹은 프렌치토스트, 와플, 팬케이크

18. 신선한 리코타치즈

19. 스테이크 타르타르

20. 타르틴 베이커리(Tartine Bakery)의 초콜릿 크라상

21. 직접 만든 신선한 휘핑크림

22. 신선한 아보카도

23. 뉴욕 베이커리의 스포리아 식빵

24. 토마토 수프와 구운 치즈

25. 타말레(Tamales: 옥수수가루로 만든 도우에 고기와 채소 등을 싸서 먹는 멕시코 요리)

온라인 중앙일보