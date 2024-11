[J Report] 모터쇼 같은 가전쇼 … "차 어딨지" 묻자 알아서 빵

8일(현지시간) 소비자가전전시회(CES)가 열리고 있는 미국 라스베이거스 컨벤션센터(LVCC)의 삼성전자 부스. 손목에 찬 갤럭시 기어에 대고 “차는 어디 있지?(Find the car?)”라고 묻자 바로 뒤쪽에 있던 BMW의 전기차 i3에서 빵 하는 경적소리가 났다. “히터 좀 틀어줘(Turn on the heater)”라고 말하고 3분 뒤 차 문을 열자 따뜻하게 덥혀진 공기가 훅 나왔다. 운전석에 앉아 “존 웨인 집으로 가자(John Wayne’s address)”고 하니 연동된 내비게이션이 곧바로 주소를 찾아서 경로를 보여줬다. 아직 영어로만 음성명령이 가능한 점은 아쉬웠다.

같은 날 노스홀에 마련된 메르세데스-벤츠 전시장. 구글 글라스를 끼고 메르세데스-벤츠 앱을 연동시키자 눈앞에 벤츠 자동차가 떴다. 내비게이션 모드에서 목적지를 선택하자 곧바로 안경에 내비게이션이 나타나 목적지로 향하는 경로를 표시했다. 벤츠 관계자는 “실제 주행 중에 사용하면 내비게이션을 보느라 고개를 돌리지 않아도 운전할 수 있어 훨씬 안전하다”고 설명했다.

올해 CES는 소비자가전이 아니라 자동차가 주인공이었다. 참가업체들 대부분이 자동차와 전자의 융합 제품들을 내놨기 때문이다. 삼성·인텔·퀄컴 등 주요 정보기술(IT) 업체들은 자사 부스에 차량을 전시하고 관련 제품을 선보였다. 또 자동차업체들도 대거 참가해 모터쇼에서나 봄 직한 IT기술을 적용한 새로운 차량을 전시했다. 기아차와 함께 독일의 메르세데스-벤츠·아우디, 미국의 GM·포드 등 7개 자동차업체와 주요 IT업체들의 부스를 합하면 올 CES 전시 면적의 30% 이상이 자동차 관련 제품들로 채워진 셈이다.

자동차업체들이 모터쇼가 아닌 가전 박람회에 참가한 것은 새로운 엔진과 차체만으로는 혁신을 지속하는 데 한계가 있다고 판단했기 때문이다. 루퍼트 슈테들러 아우디 최고경영자(CEO)는 올해 CES 기조연설에서 “자동차와 도로 상황, 일상생활의 간극을 IT기술로 메우는 혁신이 이뤄지기 때문에 전자 박람회는 모터쇼만큼 중요해지고 있다”고 말했다. 아우디는 이번 CES에서 ‘콰트로’ 컨셉트카와 내년에 출시할 새 차량용 인포테인먼트를 공개했다. 또 10.2인치 화면에 안드로이드 운영체제(OS)를 탑재한 ‘아우디 태블릿’도 선보였다. 부스에서 만난 아우디 관계자는 “아우디가 자체 제작한 것으로 기존 태블릿PC보다 무겁지만 영하 40도의 추위와 영상 50도의 더위에도 견딜 수 있는 특수 유리와 알루미늄으로 만들었다”고 설명했다. 집에 있을 때도 이 태블릿으로 정비 주기, 차량 위치 등 관련 정보를 실시간으로 확인할 수 있다. 2015년형 아우디 ‘TT 스포츠 쿠페’에 처음 탑재될 디지털 계기판도 공개했다. 계기판 가운데 인포테인먼트가 나타나고, 양옆의 주행속도 표시장치는 크기도 조절할 수 있도록 했다.

벤츠는 지난해 8월 공개한 ‘벤츠 앱’을 갤럭시 기어와 미국 실리콘밸리 스타트업 ‘페블’이 내놓은 스마트워치, 구글 글라스 등에 적용해 전시했다. 주행 중일 때는 주변 차량이나 차로 이탈을 감지하고, 걸어갈 때도 주변 차량을 감지해 5m 안쪽에 들어오면 자동으로 경고음을 울려준다. 벤츠 관계자는 “이 앱을 통해 출근길 데이터베이스를 구축하면 평일에 자동으로 최적 경로를 알려주는 서비스도 이르면 내년부터 적용할 계획”이라고 밝혔다.

국내 자동차업체 중엔 4년째 참가하는 기아자동차가 차 안에서 일정을 확인하고 소셜네트워크서비스(SNS)를 즐길 수 있도록 업그레이드된 ‘유보’ 인포테인먼트 시스템을 선보였다. 국내 중소기업 비앤디가 현대·기아자동차와 함께 개발한 ‘비스킷’ 솔루션을 적용했다. 도로 상황과 운전자의 감정 등을 고려해 맞춤형 음악을 틀어주고, 스마트폰을 내비게이션과 연동해 고화질로 재생해준다. 권호 비앤디 대표는 “머지않아 스마트폰이나 태블릿에 들어있는 콘텐트와 정보를 자동차에서 바로 활용할 수 있게 될 것”이라고 말했다.

무인자동차 체험존 역시 길게는 30분 넘게 줄을 서지 않으면 차를 타볼 수 없을 정도로 인기였다. 독일 자동차부품업체 보쉬는 폴크스바겐 파사트에 자체 개발한 동작인식·제어 센서 12개를 탑재해 행인이 접근하면 자동으로 멈추고, 무인주차를 하는 시범을 보였다. 바로 옆에 위치한 프랑스의 인덕트는 위치 정보만 입력하면 운전대를 잡지 않아도 운전해주는 무인 셔틀버스 ‘나비아’를 선보였다.

IT업체들도 자동차를 활용한 전시에 나섰다. 인텔·삼성·소니·퀄컴 등 주요 IT업체들의 부스에서는 모두 자동차를 찾아볼 수 있었다. 일본 파나소닉은 자사의 리튬이온 배터리가 들어간 테슬라 차를 전시하고 부스 왼편 전체를 카메라·센서 등 각종 전장부품을 전시했다. 소니는 자사 오디오 시스템이 들어간 포드의 ‘굴프’를 들여놨다. 스피커가 차 내부 곳곳에 들어있어 음악을 틀면 차 시트가 둥둥 울릴 정도다. 이날 노스홀 전시장을 찾은 LG전자 구본준 부회장은 “자동차들의 스마트화 속도가 가속화되고 있으니 이에 맞춰 전장부품 분야에서 철저한 대비가 필요하다”고 말했다.

스마트카가 꽃망울을 피워 올렸다면 한편에서는 웨어러블 기기가 쑥쑥 크기 위한 씨앗을 뿌렸다. 인텔이 새로 공개한 SD카드 형태의 미니 컴퓨터인 ‘인텔 에디슨’은 앞으로 나올 웨어러블 기기의 뿌리가 될 것으로 점쳐지는 제품이다. 에디슨은 프로세서에 와이파이와 블루투스를 내장한 제품이다. 키보드와 모니터만 연결하면 간단한 작업을 처리할 수 있다. 브라이언 크르자니크 인텔 CEO는 “웨어러블 분야의 혁신을 위해 다양한 제품을 시도할 것”이라고 말했다. 프린터로 유명했던 앱손 역시 LG의 ‘라이프밴드 터치’, 소니의 ‘스마트밴드’ 같은 피트니스 스마트시계 ‘풀센스’를 공개했다. 심장 박동수, 소모 칼로리 등을 기록해주며 올여름 출시될 예정이다. 가격은 흑백 디스플레이가 있는 제품이 199달러, 없는 단순형이 129달러다.

이스라엘 루무스비전이 전시한 증강현실 안경 ‘루무스’도 인기였다. 안경을 끼고 전시장 안을 걸으면 “사람이 다가오고 있으니 조심해”라는 문구가 뜨고, 천장을 바라보면 파란 하늘이 보이는 식이다. 미국 IT매체 시넷은 “안경 낀 사람들을 위한 도수 렌즈도 있어 실용성이 높다”고 평가했다. 루무스비전은 이 시제품 기술을 웨어러블 안경 시장 진출을 준비하는 업체들에 판매할 계획이다.

라스베이거스=조혜경 기자

사진 설명

1 미국 라스베이거스에서 열리고 있는 소비자가전전시회(CES)의 삼성전자 부스에서 갤럭시 기어로 BMW i3를 조작해 봤다. 음성인식 기능을 통해 차를 찾고, 미리 실내온도를 조절할 수 있다. 스마트폰 주소록에 입력된 주소를 차의 내비게이션으로 불러오는 것도 가능하다. 올 CES에서는 자동차 관련 제품들이 전시 면적의 30% 이상을 차지할 만큼 관심을 끌었다. [사진 삼성전자]

2 센서블베이비에서 만든 유아용 수면 모니터. 아기의 가슴에 있는 주머니에 이 기기를 넣어두면, 체온과 호흡 상태 등이 부모의 모바일 기기로 전송된다.

3 일본 파나소닉이 공개한 귀에 거는 비디오카메라 ‘HX-A100’. 고해상도 동영상을 촬영해 스마트폰에 문자메시지 형태로 전송할 수 있다.

4 프랑스 회사 콜리브리가 소개한 신개념 ‘스마트 칫솔’. 이를 닦는 동안 얼마나 많은 치석이 제거되는지를 감지하는 센서가 장착돼 있다. [라스베이거스 로이터·AP=뉴시스]