[인사] 미디어프린팅넷 外

◆미디어프린팅넷▶제작담당 부장 이상동▶제작1팀장 차장 김장원▶제작2팀장 차장 김광철◆공정거래위원회＜과장급＞▶송무담당관 안병훈▶특수거래과장 정창욱
◆관세청＜부이사관 전보＞▶울산세관장 김용태＜서기관 전보＞▶인천공항국제우편세관장 최재관▶용당세관장 박종승▶관세청 고객지원센터장 김정만▶구로세관장 이상규▶성남세관장 양양승▶동해세관장 전상기
◆한국가스안전공사＜1급 승진＞▶고객홍보실장 장재경▶기준처장 지덕림▶석유화학진단처장 이진구▶시험검사처장 손상근▶울산지역본부장 김한국▶전북지역본부장 서준연▶＜2급 승진＞▶운영지원부장 윤종택 ▶노무복지부장 손을식▶안전기기부장 김기회▶방식진단부장 김홍철▶시스템인증부장 엄석화▶대구경북지역본부 검사2부장 박종곤▶광주전남지역본부 검사1부장 박원준＜3급 승진＞▶경영관리부장 이재용▶독성가스부장 장성수▶경북동부지사 검사부장 심재호▶서울지역본부 검사2부장 박기태▶대외파견 권우철▶강원영동지사 검사부장 문경수▶경북북부지사 검사부장 정경용▶대구경북지역본부 검사2부장 김상섭▶경기북부지사 검사2부장 윤영만▶경기지역본부 도시가스부장 강민석▶방폭인증부장 이경식▶대전충남지역본부 검사2부장 박진우▶가스법규부장 나관훈 ▶경남지역본부 검사2부장 이성희▶경남서부지사 검사2부장 임성근＜1급 전보＞▶감사실장 장현동▶배관진단처장 양해명▶서울지역본부장 안완식▶대구경북지역본부장 오병생▶대전충남지역본부장 김성문▶경기지역본부장 이창수▶충북지역본부장 윤시중＜2급 전보＞▶제주지역본부장 신희수▶서울동부지사장 이문호▶충남북부지사장 곽채식▶경기북부지사장 김정열▶경기서부지사장 박경연▶경기중부지사장 이주성▶공장심사부장 이제관▶강원지역본부 검사1부장 오국렬＜3급 전보＞▶연료가스부장 이충경▶기동단속부장 곽찬호▶LP가스기준부장 이종대▶도시가스기준부장 고형정▶사고조사부장 류영조▶상황관리부장 정영모▶배관진단2부장 주원돈▶배관진단3부장 형원중▶교육기획부장 심이섭▶ 안전공학부장 정강철▶서울지역본부 검사1부장 김희수▶인천지역본부 검사1부장 성종규▶〃 검사2부장 김은정▶광주전남지역본부 검사2부장 김훈▶전남동부지사 석유화학부장 정행원▶충남북부지사 검사부장 최윤원▶경기서부지사 검사1부장 양윤영▶〃 검사2부장 강봉구▶경기동부지사 검사1부장 김영섭▶〃 검사2부장 이세정▶경기중부지사 검사1부장 조상현▶〃 검사2부장 조태광▶강원지역본부 검사2부장 이정호▶경남지역본부 검사1부장 추석권▶경남서부지사 검사1부장 오금남
◆한국전기안전공사＜1급 승진＞▶전기안전연구원장 송종규▶＜2급 갑 승진＞▶기획조정처 성과관리부장 조성국＜2급 갑 이동＞▶사업관리처 사업관리부장 유수현▶경기북부지역본부 파주고양지사장 박준현＜2급 을 승진＞▶경영지원처 총무부 차장 임형일＜3급 승진＞▶기획조정처 업무대리 조순지▶사업관리처 기술과장 이병철▶전기안전기술교육원 기술과장 주정호▶서울지역본부 검사대리 유성종 우승균▶부산울산지역본부 검사과장 황대기▶〃 기술과장 최경용 양정희▶대구경북지역본부 기술대리 이상헌 김해원▶〃 기술과장 윤병용▶인천지역본부 기술과장 김석재▶광주전남지역본부 기술대리 백호준▶경기지역본부 기술대리 백인홍▶〃 검사과장 임동균▶전북지역본부 기술과장 이용엽▶〃 점검대리 소병환▶경남지역본부 업무대리 김진출▶〃 검사과장 홍순국▶〃 기술대리 김종필▶〃 점검대리 이동진
◆서울대▶의과대학 교무부학장 및 의학대학원 교무부원장 김연수▶의과대학 학생부학장 및 의학대학원 학생부원장 김한석
◆부산대▶산학협력단장 겸 R&D 미래전략본부장 권혁철▶홍보실장 이창근▶입학관리부본부장 김임숙
◆MBC▶뉴미디어사업국장 전희영▶시사제작국장 심원택
◆국민은행 ▶상임감사위원 정병기
◆대한전문건설협회＜1급 승진＞▶중앙회 기획관리실장 김용상▶코스카저널 편집국장 김흥수＜3급 승진＞▶서울시회 조성호▶대구시회 김민호▶대전시회 하재종▶울산시회 전성국▶경기도회 이상효▶전남도회 정순일＜전보＞▶대전시회 사무처장 이민수▶충북도회 사무처장 김재갑▶충남도회 사무처장 성완석