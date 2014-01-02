[인사] 중앙미디어네트워크 外

◆중앙미디어네트워크＜승격＞▶부장 남중권▶차장 김영기
◆JTBC＜승격＞▶보도부문 부장대우 정병국▶〃 차장대우 김준술▶제작부문 부장 조승욱 이동희▶차장 성치경 김수아▶경영부문 부장 진항수 권순국▶차장 김수현 정진석 신정원 성기범 강원석 김항종＜보임＞▶사업단장 함종선▶IMC팀장 이주엽▶뉴스콘서트팀장 신득수
◆교육부▶기획조정실장 박백범▶교원소청심사위원회 위원장 성삼제▶대학지원실장 한석수▶학생복지안전관 이진석▶대학지원관 배성근▶교육정보통계국장 승융배▶중앙교육연수원장 윤용식▶학술원 사무국장 황홍규▶충남대 사무국장 이중흔▶부산대 사무국장 김광호
◆법제처＜과장급 전보·파견＞▶금융위원회 배지숙▶행정법제국 법제관 방극봉 조용호 김수익▶자치법제지원과장 오용식▶경기도청 파견 김기열▶법제지원단 법제관 윤길준 남창국▶KOTRA 파견 서보경▶경제법제국 법제관 김수미 박종구▶기획재정담당관 백문흠▶행정법령해석과장 김성웅▶법제정책총괄담당관 최영찬▶경제법령해석과장 윤강욱▶법령정비담당관 이상훈▶사회문화법제국 법제관 강신구▶창조행정인사담당관 손대수＜과장급 승진＞▶법제교육과장 오은하＜서기관 전보·파견＞▶법령해석정보국 경제법령해석과 정학기▶산업통상자원부 파견 최봉래▶행정법령해석과 박명금▶처장실 배개나리▶법령해석총괄과 박준수
◆식품의약품안전처＜국장급 승진＞▶광주지방식품의약품안전청장 김광호＜과장급 승진＞▶의약품안전국 의약품정책과장 김성호▶기획조정관실 기획재정담당관실 신재식＜과장급 전보＞▶위해사범중앙조사단장 김진석
◆방위사업청▶원가회계검증단장 김형택
◆충남대▶사무국 재무과장 박규성▶산학연구본부 연구지원과장 이윤철
◆경북대▶생활과학대학장 이신희
◆분당서울대병원＜보직 임용＞▶건강증진센터장 황진혁▶응급의학과장 김규석▶병리과장 정진행▶의생명연구원 연구실험센터장 김진욱▶간호본부장 조문숙
◆가천대▶부총장 조효숙▶메디컬부총장 겸 가천뇌융합과학원장 노연홍▶기획부총장 최미리▶대외부총장 소진광▶대학원장 윤현희▶경영대학원장 겸 경영대학장 윤태화▶교육대학원장 변광화▶행정대학원장 송태수▶산업환경대학원장 겸 건축대학장 이창수▶메디컬 의학전문대학원장 박국양▶메디컬 간호대학원장 겸 간호대학장 윤혜상▶메디컬 보건대학원장 박하정▶특수치료대학원장 송양민▶사회과학대학장 이한주▶인문대학장 탁성숙▶법과대학장 서완석▶공과대학장 최기봉▶바이오나노대학장 박종현▶IT대학장 황보택근▶예술대학장 정충모▶메디컬 약학대학장 김환묵▶메디컬 보건과학대학장 겸 도서관장 안성민▶글로벌교양학부장 정미라▶학생복지처장 겸 국제어학원장 장일준▶입학처장 백승우▶교무처장 서상욱▶연구처장 겸 산학협력단장 박상준▶기획처장 윤원중▶대학평가처장 채재은▶총무처장 임영찬▶대외협력처장 겸 신문방송국장 오대영▶국제교류처장 박선욱▶취업진로처장 강민식▶중앙도서관장 허혜경▶전산정보원장 한명묵
◆경향신문＜부국장＞▶논설위원 박문규▶〃 김민아▶편집국 편집부장 최진원▶경영지원국 총무·개발운용팀장 조인철＜부장＞▶편집국 편집부 편집1팀 윤성노▶〃 사회부 이상호▶〃 정책사회부 박효순▶〃 정책사회부 강진구▶〃 사진부 박민규▶전략기획실 전략경영팀 임태열▶재경팀 박영진▶전산제작국 제작팀 홍성문▶윤전국 윤전2팀 김창섭▶독자서비스국 지방부 김호수▶광고국 광고3팀 권태형▶출판국 출판관리팀 박홍만▶문화사업국 사업팀 최연섭
◆한국경제신문▶논설위원실 수석논설위원 고광철▶편집국장 이학영▶제작국 제작부장 한웅희
◆영남일보▶논설실장 이재윤▶광고사업국장 김진욱▶고객지원국장 겸 영남일보 CEO아카데미 부원장 장준영▶편집부국장 김기억 박윤규▶중부지역본부장 장용택▶뉴미디어본부장 박관영▶논설위원 박종문▶1사회부장 박재일▶2사회부장 윤철희▶경제부장 허석윤▶체육부장 변종현▶주말섹션팀장 이창호▶편집위원 김기오 김봉규
◆문화방송▶선거방송기획단장 정연국▶보도국 부국장 겸 편집2센터장 김대환▶선거방송기획부장 김연석
◆EBS＜부장 전보＞▶방송제작본부 방송제작기획부장 이창용▶〃 교육다큐부장 추덕담▶〃 라디오부장 김준범▶학교교육본부 학교교육기획부장 신삼수▶〃 수능교재기획부장 강수용▶〃 수능교육부장 강태욱▶〃 초·중학창의인성부장 남선숙▶〃 영어교육부장 형 건▶융합기술본부 기술기획부장 전영균▶〃 IT운영부장 김문식▶〃 제작기술부장 김남호▶콘텐츠사업본부 신성장기획부장 성기호▶〃 콘텐츠사업부장 김창용▶〃 온라인교육사업부장 이종호▶〃 광고문화사업부장 노 건▶정책기획센터 정책기획부장 김유열▶콘텐츠기획센터 편성기획부장 김동관▶〃 콘텐츠관리부장 김경아▶경영지원센터 인적자원부장 문교병▶대외협력국 사회협력부장 정경란▶〃 홍보부장 서동원▶영상아트국 영상그래픽부장 문상덕▶디지털통합사옥건설단 부단장 이상철▶심의·시청자부장 심효무▶교육뉴스부장 김 현＜부장 승진＞▶방송제작본부 교양문화부장 정윤환▶〃 진로직업·청소년부장 정성욱▶유아·어린이특임국 애니메이션부장 정영홍▶〃 유아·어린이부장 오한샘▶학교교육본부 수학교육부장 이민수▶융합기술본부 디지털영상부장 하태익▶〃 디지털편집부장 우동철▶〃 중계부장 김종무▶콘텐츠사업본부 출판사업부장 김창진▶콘텐츠기획센터 글로벌콘텐츠부장 이협희▶대외협력국 대외협력부장 송대갑▶영상아트국 미술부장 김진극▶〃 ENG영상부장 이창열▶〃 스튜디오·중계영상부장 최진근▶교육방송연구소 부소장 송경화▶감사실 감사부장 오보경▶디지털통합사옥건설단 부단장 이동수