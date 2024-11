‘저지보이스’의 주연 배우들이 포시즌스의 히트곡을 열창하고 있다.

2014년 새해를 맞아 공연계는 그야말로 ‘풍년’이다. 1960년대 인기그룹 ‘포시즌스’의 노래로 채워진 ‘저지보이스’부터 영화의 재미와 감동을 그대로 옮겨놓은 ‘웨딩싱어’까지 다양한 소재와 볼거리로 가득 채워진 공연들이 관객을 기다리고 있다.

저지보이스

2014년 1월 17일~3월 23일. 블루스퀘어 삼성카드홀 8만~14만원. 문의 02-541-3184

뮤지컬 ‘저지보이스’의 첫 번째 내한 공연이 시작된다. 이 작품은 1960년대를 풍미했던 미국의 로큰롤그룹 ‘포시즌스’의 일대기를 담은 주크박스 뮤지컬이다.

1999년에 처음 선보인 ‘맘마미아’가 큰 성공을 거둔 후 브로드웨이에선 유명 뮤지션의 음악을 엮은 주크박스 뮤지컬 제작이 활기를 띄었다. 당시 제작된 많은 작품들이 기존의 음악과 어우러지는 드라마를 만드는데 실패했다.

하지만 저지보이스는 음악과 드라마의 유기성을 높였다는 호평을 받으며 인기를 끌었다. 포시즌스는 프랭키 밸리, 토미 드비토, 밥 고디오, 닉매시 등 네 명으로 이루어진 그룹이다. 1961년 결성 이후 ‘Sherry’를 시작으로 ‘Big Girs Don’t Cry’ ‘Walk Like a Man’ 등 수많은 히트곡을 남겼다. 프랭키 밸리의 솔로곡인 ‘Can’t Take My Eyes Off of You’는 우리나라 영화 ‘접속’에 삽입되며 큰 사랑을 받았고 아직까지 인기 있는 OST로 손꼽힌다. 1967년에 닉 매시가 팀을 탈퇴하고 토미 드비토와 밥 고디오가 차례로 팀을 떠나면서 포시즌스는 오랜 침체기를 맞았다. 하지만 1975년 ‘Who Loves You’와 ‘Oh, What a Night!’로 화려하게 재기에 성공했다.

저지보이스는 포시즌스의 흥망성쇠를 그대로 보여준다. 그룹의 결성·성공·해체·재회를 그룹 이름에 맞게 봄·여름·가을·겨울 사계절에 담았다. 네 멤버가 각 계절의 내레이터로 등장해 각자의 시선에서 자전적인 이야기를 들려준다. 큰 인기를 누리고 있지만 서로를 향한 질투와 그로 인한 방황으로 인해 갈등을 빚는 멤버들. 어려움을 겪은 후 다시 일어선 포시즌스의 인생이 그들의 히트곡과 함께 감동을 전한다.

웨딩싱어

2014년 2월 9일까지. 두산아트센터 연강홀 6만~9만원. 문의 02-744-4033

‘웨딩싱어’는 드류 베리모어와 아담 샌들러가 출연했던 동명의 영화를 무대로 옮긴 작품으로 연말연시 데이트족에게 추천하기 적합한 로맨틱 코미디 뮤지컬이다. 로비는 결혼식 축가 전문 가수이지만 정작 자신의 결혼식에서 약혼녀에게 퇴짜를 맞는다. 줄리아는 우울해하는 로비를 다독이며 위로하고 로비는 약혼자가 너무 바빠 홀로 결혼 준비를 하는 줄리아를 돕는다. 친구에서 연인으로 발전하는 로비와 줄리아. 웨딩 싱어와 웨이트리스였던 두 사람은 결국 행복한 결혼식의 주인공이 된다. ‘웨딩싱어’는 1980년대가 배경이다. 당시를 풍미했던 디스코 음악이 유쾌한 드라마에 흥을 돋운다.

아가사

2014년 3월 2일까지. 동국대학교 이해랑 예술극장 4만4000원~5만5000원. 문의 02-548-0597~8

창작뮤지컬 ‘아가사’는 최근 공연 프로듀서로 활약하고 있는 김수로의 8번째 프로젝트다. 이 작품은 추리 소설가로 유명한 아가사 크리스티의 삶 중 미스터리로 남아있는 실종 사건을 다루고 있다. 11일간 사라졌다가 다시 집으로 돌아온 아가사는 그 간의 일을 전혀 기억하지 못한다. 이후로 그 사건에 대해 언급하지 않았던 아가사 크리스티. 뮤지컬 ‘아가사’는 아가사가 사라졌던 실제 사건에 가상의 인물과 사건을 더해 비워진 시간을 메워나간다. 그 과정을 통해 인기 작가라는 명성 뒤에 감춰져 있던 한 여인의 정신적 고통과 외로움을 보여준다.

웃음의 대학

2014년 2월 23일까지. 대학로 유니플렉스 2관 3만5000원~4만5000원. 문의 02-766-6007

‘웃음의 대학’은 2008년 국내에서 초연된 후 꾸준한 인기를 얻고 있는 코미디 연극이다. 제2차 세계대전을 배경으로 한 작품에서 희극을 없애려는 엄격한 검열관과 웃음을 전해주려는 작가가 대립한다. 작가는 공연을 올리기 위해 검열관의 요구대로 작품을 수정해나간다. 두 사람이 진지하게 검열하는 과정은 오히려 웃음을 유발하고, 수정이 될수록 작가의 극본은 더욱 우스워진다. 작가와 검열관, 두 명의 배우만 등장해 열정적인 밀고 당기기로 재미와 감동을 전한다. 코미디로 유명한 일본 작가 미타니 코키의 작품이다.

디스 라이프

2014년 1월 7일~2월 26일. 대학로 예그린씨어터 전석 4만원. 문의 02-714-0530

대구국제뮤지컬페스티벌과 예그린앙코르에서 쇼케이스 공연을 선보였던 ‘주그리 우스리’가 ‘디스라이프(This Life)’로 제목을 바꾸고 정식 무대를 갖는다. 디스 라이프에는 죽은 목숨을 저승으로 인도하는 저승사자와 노인들이 등장한다. 과학과 의학의 발달로 고령화 사회를 맞은 지금 저승사자들은 좀처럼 데려갈 사람이 없다. 실적을 올리기 위해 장수마을에 내려온 두 저승사자가 노인들과 부대끼며 겪는 좌충우돌 에피소드들이 코믹하게 펼쳐진다.

라스트 로얄 패밀리

2014년 1월 11일~2월 23일. 충무아트홀 소극장 블루 전석 5만원. 문의 1577-3363

창작 지원 프로그램을 통해 2년여간 차근차근 개발 과정을 거친 ‘라스트 로얄 패밀리’가 정식 공연을 앞두고 있다. 이 작품은 역사 속 인물과 사건을 코믹하고 재치 있게 변화시킨 아이디어가 돋보인다. 명성황후는 강남 아줌마 못지않은 치맛바람을 일으키고, 고종은 부인의 등살에 밀려 제대로 기도 못 펴는 중년 남자가 되어 살아가며, 순종은 방황하는 청소년으로 등장한다. 19세기 말에 ‘카카오톡’ 같은 SNS의 등장은 다소 황당하지만 상상 속에서 재미를 느끼기에 충분하다.

<정리=신도희 기자 toy@joongang.co.kr>정리=신도희>