현대증권(대표이사 윤경은)은 광고캠페인이 금융투자협회가 주최한 제 1회‘2013 금융투자 우수광고 시상식’에서 기업 PR부문 우수투자광고를 수상하였다고 밝혔다.

현대증권은 2012년 able 광고캠페인을 시작으로 새롭게 변화하는 기업 이미지를 전달하며2013년 하반기에는 자산관리에 강한 증권사 이미지 구축을 위해 광고캠페인을 진행하였다.

현대증권은 50주념을 기점으로 현대그룹의 핵심가치인 도전정신을 계승하며 새롭게 도약하고자 하는 의지를 able을 통해 제시함과 동시에 <우리에게 무엇이 더 가능해질까요?> 라는 메세지로 금융의 희망에 대해 이야기했다. 금융업계의 침체된 분위기 속에서 우리 모두의 새로운 가능성을 제시하며 금융의 더 큰 가능성을 만들어 간다는 광고 메세지를 통해 고객들의 많은 기대감과 관심을 받은 것이 수상 요인이 됐다.우리에게>

또한 광고캠페인은 기존의 틀을 깬 시각적인 신선함, 혁신적인 메시지, 중독성 있는 광고음악으로 현대증권의 가능성을 잘 표현했다는 평가를 받았다. able의 이미지와 함께 변화를 나타내는 Remake Asset은 <자산관리를 고객의 마음으로 다시 설계한다>는 의미로 able of you, able by you, able for you로 표현되며 현대증권이 만들어 갈 철저한 고객중심의 자산관리서비스를 전달하고 있다.자산관리를>

