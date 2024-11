‘닉쿤 볼뽀뽀’.

2PM 닉쿤이 여동생에게 볼뽀뽀를 받는 사진을 올렸다.

25일 닉쿤은 자신의 트위터에 “내가 크리스마스에 뭘 받았는지 봐요(Look at what I got this Christmas)”라는 글과 함께 사진 한 장을 올렸다.

사진 속 닉쿤은 미모의 한 여성으로부터 볼에 뽀뽀를 받고 있다. 니쿤은 시큰둥한 반응을 보이는 표정으로 웃음을 자아낸다. 볼뽀뽀의 주인공은 자신의 막내 여동생 셜린이다.

닉쿤 여동생 볼뽀뽀 사진에 네티즌들은 “닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 솔로임을 강조하는 걸까”,“닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 시큰둥한 표정은 왜일까”,“닉쿤 여동생 볼뽀뽀, 크리스마스는 가족과 함께”등의 반응을 보였다.

한편 2PM은 내년 1월 일본 3번째 앨범 ‘제네시스 오브 2PM’을 발매한 뒤 일본 5개 도시에서 아레나투어를 갖는다.

온라인 중앙일보

